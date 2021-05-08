Идеальный вид спорта? Чем полезно плавание

Оно доступно всем и сжигает калории не хуже тренировки на беговой дорожке.

Любой, кто считает, что интенсивные тренировки с отягощениями в тренажёрном зале — лучший и самый здоровый способ достичь сильного рельефного тела, ещё не знаком с результатами исследований Гарвардской медицинской школы.

Для многих ходьба — идеальное упражнение. Но тем, у кого имеются проблемы с коленями или бёдрами, такая активность не подходит. Да и особенности климата в отдельных странах не всегда делают прогулки на свежем воздухе приятными. А вот водная тренировка в тёплом крытом бассейне может стать привлекательной и даже более полезной альтернативой, которая также хороша для сердца.

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В чём польза плавания?

В 2016 году учёные из Гарварда пришли к выводу, что регулярные занятия плаванием могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 41%. Также этот вид спорта подойдёт тем, кто восстанавливается после травм или операций.

«Плавание полезно для страдающих ожирением и артритом: оно снижает нагрузку на кости и суставы», — отметил Ай-Мин Ли, профессор медицины Гарвардской медицинской школы, изучающий роль физической активности в профилактике заболеваний.

Фото: istockphoto.com

По словам учёных, плавание не только задействует практически все мышцы тела, но и помогает сжигать относительно большое количество калорий. Оно также защищает мозг от возрастных повреждений на ранней стадии.

Кроме того, Стивен Блэр, профессор Университета Южной Каролины, обнаружил, что плавание повышает кардиоресприраторную выносливость — способность сердечно-сосудистой системы выдерживать физическую нагрузку. Он отметил, что этот вид спорта идеально подходит для всех, в том числе и для тех, кто имеет хронические заболевания. Так, в исследовании, включавшем более 40 тыс. мужчин в возрасте от 20 до 90 лет, за которыми наблюдали в течении 32 лет, риск преждевременной смерти у пловцов оказался на 50% ниже, чем у бегунов и любителей ходьбы.

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В чём преимущества плавания против других видов спорта?

Одно из ключевых преимуществ плавания заключается в том, что вода делает людей лёгкими и как бы невесомыми, то есть снимает нагрузку с суставов. Это может быть особенно полезно для людей с избыточным весом.

Фото: istockphoto.com

Также вода оказывает большее сопротивление, чем воздух, что позволяет людям энергично тренироваться с минимальным риском получить травму. А размеренное плавание по кругу может стать расслабляющей медитативной практикой.

Наконец, плавание — это занятие, которое доступно людям всех возрастов.

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Если же вы не любите подолгу плавать или такое занятие кажется вам скучным, попробуйте ходить, бегать в воде или заниматься аквааэробикой (это комплекс упражнений, выполняемых стоя в воде по пояс или чуть выше).