В лето с ветерком: 5 способов катания на скейтборде

Рассказываем, как подружиться с доской и подобрать себе подходящую.

Конечно, трюки на скейтборде выглядят впечатляюще и, порой, даже опасно. Но скейтбординг не всегда такой экстремальный спорт, каким его принято описывать. Освоить скейт может почти каждый, по крайней мере, попробовать точно стоит. Рассказываем, какие типы досок существуют, чтобы вы точно нашли себе по душе.

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«Вы в танцах»

Вы знали, что на скейтборде можно танцевать? Дэнсинг — довольно популярное направление в современном скейтбординге, которое сочетает в себе катание и дорожки шагов на доске. Выглядит весьма эффектно.

Танцевальные дорожки удобнее всего исполнять на борде, длина которого составляет 44 дюйма (примерно 111 см) и выше. Длину доски, как и в случае, например, с лыжами, нужно выбирать в соответствии с ростом. Если вы выше 180 см, для катания подойдут деки длиной 46-50 дюймов (116-127 см), если ниже — достаточно будет и 44 дюймов.

Фристайл

Этот стиль лонгбординга предполагает исполнение трюков. Можно выделить несколько вариантов катания. Первый — это исполнение приёмов классического скейтбординга, таких как олли и флипы, на досках длиной в 35-40 дюймов (88-102 см).

Второй вариант — классический фристайл на деках длиной до 44 дюймов (примерно 111 см). При таком катании исполняют трюки, продумывают переходы между ними, добавляют элементы дэнсинга. И, наконец, третий вариант — фристайл на доске для дэнсинга. Отличие от первых двух — только в длине доски и сложности обучения трюкам: фристайл на длинной доске смотрится эффектнее, но и требует больше времени для обучения.

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Лонбординг для смелых

«Разбежавшись, прыгну со скалы», — поётся в знаменитой песне группы «Король и Шут». Примерно так и устроен даунхилл, пожалуй, самый экстремальный вид лонгбординга. Райдер спускается со склона на огромной скорости, экипированный, как правило, только защитным шлемом и жёсткими перчатками, чтобы тормозить на поворотах.

Вариант для города

Если вы живёте в мегаполисе, а цели покорять отвесные склоны не стоит, присмотритесь к скейтбордам для круизинга. Небольшие по размеру и оснащённые гелевыми колёсами круизинговые доски станут незаменимым способом передвижения в городе.

Однако при плюсах в виде манёвренности и поглощения вибраций от асфальта и плитки, у круизинговых лонгбордов есть и минус — низкая устойчивость. Впервые вставая на доску, вы далеко не сразу почувствуете себя уверенно.

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Вечная классика

Если ни один из перечисленных вариантов не пришёлся вам по душе, но встать на доску всё-таки хочется, советуем присмотреться к традиционному скейтборду. В крупных городах можно без труда найти специально оборудованные площадки, а на ютубе есть множество обучающих видео с трюками.

Дополнительным мотиватором может послужить и то, что скейтбординг с 2016 года относится к олимпийским видам спорта. Борьбу за чемпионское «золото» увидим уже в самое ближайшее время на Олимпиаде в Токио.