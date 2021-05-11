Больше зелени: как собрать низкокалорийный салат

Не обязательно питаться только салатом «Айсберг», есть немало других овощей, которые помогут разнообразить рацион.

Сделать лёгкий салат в качестве перекуса – полезно независимо от времени года. Какие овощи лучше выбрать тем, кто хочет получить максимальную пользу, не набрав при этом лишних калорий? И действительно ли некоторыми из них нельзя злоупотреблять, несмотря на богатый состав витаминов?

Сварить, пожарить или съесть сырыми: как правильно готовить овощи В каждом случае нужен отдельный подход.

Брокколи

Калорийность: 35 ккал/100 г

Этот овощ содержит меньше 0,5 г жира на 100 г продукта и приносит огромную пользу организму при постоянном употреблении: это и улучшение зрения, и снижение холестерина, и профилактика рака. В статье Science Translational Medicine говорится, что брокколи помогает пациентам с сахарным диабетом и ожирением.

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Этот овощ можно есть сколько угодно — риск побочных реакций и воспалительных процессов при этом достаточно мал.

Руккола

Калорийность: 25 ккал/100 г

Одно из самых важных свойств рукколы заключается в том, что она обладает антибактериальными и антивирусными свойствами. Это особенно необходимо в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Рекомендуется как профилактика болезни Альцгеймера и инфекционных заболеваний.

Почему ускорить обмен веществ только с помощью питания не получится? Метаболизмом управляет гипоталамус. А он не так прост.

Капуста

Калорийность: 25 ккал/100 г

Многие используют капусту во время похудения не только из-за её относительно низкой калорийности, но ещё и из-за разнообразия. Существует несколько видов капусты (белокочанная, брюссельская, цветная), что позволяет изменять меню, не превышая норму калорий.

Фото: istockphoto.com

К тому же овощ очищает кишечник и выводит токсины, так что будет полезен не только тем, кто хочет сбросить пару килограммов, но и тем, кто в принципе заботится о здоровье.

Кабачок

Калорийность: 24 ккал/100 г

В кабачке высокий процент содержания структурированной воды, очень полезной для деятельности желудочно-кишечного тракта. Он помогает при похудении, так как очень питателен, но в то же время не добавляет лишнего к весу. Именно поэтому с этим овощем существует огромное количество ПП-рецептов, а приготовить его можно самыми разными способами.

Шпинат

Калорийность: 23 ккал/100 г

Шпинат практически не имеет вкуса, но его нередко используют для приготовления диетических супов, тушат, подают с мясом или яйцом. Всё дело в пользе. Большое количество белка (почти 3 г на 100 г продукта), который легко усваивается, йод, витамины и минералы. Важно употреблять в пищу свежие листья — со временем полезные свойства теряются.

Фото: istockphoto.com

Огурец

Калорийность: 16 ккал/100 г

Пищевая ценность огурца невелика: 95% — вода. Поэтому если «пить больше воды» при похудении не про вас, попробуйте перекусывать огурцом, когда появляется желание что-то съесть. Такая вода не сравнится с той, что мы пьём: эта богата кальцием, фосфором, йодом и витаминами, и в целом огуречный сок благотворно влияет на состояние дёсен и зубов.

Натуральная заправка, свежие овощи и другие правила идеального салата Собираем полезное и здоровое блюдо, которым можно заменить полноценный приём пищи.

Сельдерей

Калорийность: 16 ккал/100 г

Сельдерей из-за своей сочности используется для приготовления множества блюд и отлично сочетается с мясом и рыбой. Однако есть и противопоказания к употреблению этого овоща: его сок нежелательно пить людям с мочекаменной болезнью, а есть стебли не стоит при заболеваниях почек, а также во время беременности и в период кормления грудью.