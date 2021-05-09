Рука на пульсе: какой должна быть частота сердцебиения в разном возрасте

В древности многие народы уделяли пульсу особое внимание: считалось, что прослушав сердцебиение, можно выяснить, чем болен человек и как ему помочь. Частота сердечного ритма действительно может рассказать о многом, и её важно отслеживать. Например, во время физической активности от пульса будет зависеть эффективность тренировки и скорость жиросжигания. Рассказываем, как правильно измерить частоту сердцебиения и какой она должна быть для людей разных возрастов.
Как правильно измерять пульс?
У сердцебиения есть несколько характеристик:
частота: количество ударов в минуту;
ритмичность: промежутки между ударами, если они разные, значит, сердцебиение аритмичное;
скорость: характеризует падение или повышение артериального давления, отклоняющейся считается слишком медленная или слишком быстрая;
напряжение: сила, с которой нужно надавать на артерию, чтобы прекратить пульсацию;
наполнение: объём крови в артерии на вершине пульсовой волны.
Фото: istockphoto.com
Прощупать пульс можно в нескольких точках на теле. Вот основные из них:
- внутренняя сторона запястья, под большим пальцем (лучевая артерия);
- зона висков (височная артерия);
- подколенный сгиб (подколенная);
- сгиб в месте соединения таза и нижней конечности (бедренная);
- внутренняя сторона на локтевом сгибе (плечевая);
- шея под правой стороной челюсти (сонная).
Чтобы измерить пульс, нужно приложить три пальца к пульсирующей жилке и плотно прижать. Засеките на часах одну минуту и посчитайте количество ударов за это время.
Каким должен быть пульс у здорового человека?
Частота сердечного ритма зависит от многих условий, в том числе от возраста, образа жизни, состояния здоровья. Поэтому для каждого норма в состоянии покоя будет своя. Результаты исследований показывают, что у молодых людей пульс, как правило, чаще: например, средний показатель для 18-20 лет составляет примерно 81,6 ударов в минуту. С возрастом же он снижается: для 61-70 лет — примерно 73 удара в минуту.
Фото: istockphoto.com
В целом, здоровым диапазоном для детей до 18 лет считается 70-100 ударов в минуту, а для людей старше 18 — 60-100 ударов в минуту.
Что такое максимальный пульс?
Максимальный пульс — это наибольшая частота сердечного ритма во время физических нагрузок. Рассчитать свой предположительный максимальный пульс можно по формуле:
220 — ваш возраст = максимальный пульс.
Фото: istockphoto.com
Например, для человека 40 лет показатель будет равен 180 ударам в минуту. Это наиболее простой, но и наименее точный способ расчёта: он не учитывает пол, наличие заболеваний и другие характеристики. Существует и более сложные формулы, однако самый достоверный метод — пройти медицинский тест на специальном оборудовании.
Как вычислить оптимальную пульсовую зону?
Максимальный пульс помогает определить оптимальную пульсовую зону для физических нагрузок: если во время тренировки поддерживать частоту сердечного ритма в этом диапазоне, можно добиться наибольшего эффекта и сократить риск травм. При прочих равных, оптимальная пульсовая зона для здорового человека составляет 60-80% от максимального пульса. Однако в отдельных случаях врач может порекомендовать держаться в пределах 50%. А если речь о высокоинтенсивных тренировках, таких как HIIT, оптимальная зона может сдвинуться и до 85%.
Фото: istockphoto.com
Чтобы проверить, занимаетесь ли вы в своей оптимальной пульсовой зоне, прервитесь и измерьте пульс. Если он ниже оптимального, увеличьте нагрузку. Для удобства можно использовать смарт-часы или специальные фитнес-браслеты: некоторые из них помогают отслеживать не только частоту сердечного ритма, но и другие показатели, например, количество потраченных калорий.