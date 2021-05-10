Без границ: 6 приложений для путешествий по России

Отдыхать нужно уметь. К счастью, с помощью современных сервисов планировать путешествия стало проще, а некоторые из них ещё и помогают сэкономить. Рассказываем о шести полезных приложениях для поездок.
Цены на авиабилеты могут отличаться в зависимости от сервиса по продаже. Изначально это приложение существовало как агрегатор, но сейчас на сайте можно найти всё самое необходимое для поездки: купить билеты не только на самолёт, арендовать машину и забронировать отель.
Фото: istockphoto.com
BlaBlaCar
Пожалуй, самые дешёвые путешествия можно спланировать именно через этот сервис. BlaBlaCar работает в 22 странах и соединяет водителей с попутчиками, позволяя выгодно и быстро перемещаться между городами. Через сервис можно забронировать машину или автобус, которому с вами по пути. Дорога зачастую обходится в несколько раз дешевле авиаперелёта или поезда.
Это приложение будет полезно как в путешествии, так и в родном городе. В нём можно найти десятки экскурсий практически по каждому городу в мире: в Izi.travel собрано более 15 тыс. аудиогидов. Отличная альтернатива групповым турам.
Airbnb
Ещё одно полезное приложение для тех, кто предпочитает организовывать всё самостоятельно. Сайт позволяет арендовать жильё на любой срок и с любой стоимостью напрямую у собственника.
Фото: istockphoto.com
В отличие от гостиницы, с хозяином квартиры вы сможете договориться о времени заезда и выезда, а также почитать отзывы тех путешественников, которые снимали комнату или квартиру до вас.
Sygic Travel Maps
Оно подойдёт тем, кто планирует поездки до мелочей и не любит скачивать несколько приложений для одной цели. Sygic Travel Maps — прекрасный вариант хранить данные о путешествии в одном месте.
Сервис позволяет составить маршрут по городу, узнать время работы музеев и стоимость входных билетов, а также поделиться своими планами с друзьями. В приложении доступны не только мировые столицы, но и крупные города России.
Редкий случай, когда популярность сервиса играет на руку путешественнику. Через Tripadvisor можно не только забронировать отель, билеты и столик в ресторане, но и почитать отзывы.
Фото: istockphoto.com
Некоторые пользователи сервиса составляют собственные подборки и советуют, какие места посетить: в каком кафе лучше всего посидеть с детьми, какую экскурсию выбрать, а на какие достопримечательности не стоит тратить время и деньги.