Сэкономить на поездке, составить маршрут, послушать экскурсию — всё это можно сделать с помощью нескольких сервисов.

Без границ: 6 приложений для путешествий по России

Отдыхать нужно уметь. К счастью, с помощью современных сервисов планировать путешествия стало проще, а некоторые из них ещё и помогают сэкономить. Рассказываем о шести полезных приложениях для поездок.

На месте не сидится: в какие страны можно поехать на майские праздники? В некоторых вот-вот начнётся курортный сезон, а в другие можно поймать горящие туры на последние популярные даты.

SkyScanner

Цены на авиабилеты могут отличаться в зависимости от сервиса по продаже. Изначально это приложение существовало как агрегатор, но сейчас на сайте можно найти всё самое необходимое для поездки: купить билеты не только на самолёт, арендовать машину и забронировать отель.

Фото: istockphoto.com

BlaBlaCar

Пожалуй, самые дешёвые путешествия можно спланировать именно через этот сервис. BlaBlaCar работает в 22 странах и соединяет водителей с попутчиками, позволяя выгодно и быстро перемещаться между городами. Через сервис можно забронировать машину или автобус, которому с вами по пути. Дорога зачастую обходится в несколько раз дешевле авиаперелёта или поезда.

Родные просторы: 5 мест в России, которые стоит увидеть До некоторых можно добраться на машине, к другим – через увлекательное путешествие по морю.

Izi.travel

Это приложение будет полезно как в путешествии, так и в родном городе. В нём можно найти десятки экскурсий практически по каждому городу в мире: в Izi.travel собрано более 15 тыс. аудиогидов. Отличная альтернатива групповым турам.

Airbnb

Ещё одно полезное приложение для тех, кто предпочитает организовывать всё самостоятельно. Сайт позволяет арендовать жильё на любой срок и с любой стоимостью напрямую у собственника.

Фото: istockphoto.com

В отличие от гостиницы, с хозяином квартиры вы сможете договориться о времени заезда и выезда, а также почитать отзывы тех путешественников, которые снимали комнату или квартиру до вас.

Sygic Travel Maps

Оно подойдёт тем, кто планирует поездки до мелочей и не любит скачивать несколько приложений для одной цели. Sygic Travel Maps — прекрасный вариант хранить данные о путешествии в одном месте.

Сервис позволяет составить маршрут по городу, узнать время работы музеев и стоимость входных билетов, а также поделиться своими планами с друзьями. В приложении доступны не только мировые столицы, но и крупные города России.

Въезд разрешён: в какие страны можно поехать без визы? Красота аскетичных горных храмов или роскошь и уют пятизвёздочных отелей? Выбор за вами.

Tripadvisor

Редкий случай, когда популярность сервиса играет на руку путешественнику. Через Tripadvisor можно не только забронировать отель, билеты и столик в ресторане, но и почитать отзывы.

Фото: istockphoto.com

Некоторые пользователи сервиса составляют собственные подборки и советуют, какие места посетить: в каком кафе лучше всего посидеть с детьми, какую экскурсию выбрать, а на какие достопримечательности не стоит тратить время и деньги.