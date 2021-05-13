Почему некоторые продукты нельзя греть в микроволновке?

А другие, напротив, рекомендуют готовить именно в СВЧ-печи.

Микроволновая печь — незаменимая помощница на кухне. Её используют и для приготовления еды, и для её разогрева. Однако не все знают, что некоторые продукты из-за этого могут испортиться. Что всё-таки можно греть в микроволновке, а что не стоит.

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Можно

Овощи

Журналист и кулинарный эксперт журнала The New York Times Марк Биттен советует не бояться экспериментировать со способами приготовления. Благодаря микроволновке сам он готовит спаржу всего за две минуты, цветную капусту — за пять минут, а баклажаны — за 5–7 минут.

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Попкорн

Попкорн также значительно проще приготовить в микроволновой печи, чем на плите. Только не забывайте о мерах безопасности, следуйте инструкции и обязательно накрывайте ёмкость с кукурузными зёрнами крышкой.

Хлебобулочные изделия

Если разогреть выпечку в СВЧ-печи, она станет намного мягче и вкуснее. Так можно спасти даже чёрствый хлеб или вчерашний пирожок.

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Нельзя

Виноград

Под воздействием микроволнового излучения эта ягода может не только взорваться, но и загореться. Причём по цепочке, одна за одной, и даже спровоцировать пожар. Кроме того, при нагревании в СВЧ-печи образуется плазма.

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Острый перец

Грея острые блюда, будьте особенно осторожны. Так, в перце чили содержится немало вещества капсаицина. При нагревании в СВЧ-печи оно легко выделяется в воздух. Если глубоко вдохнуть пары капсаицина, можно получить ожог слизистых оболочек.

Сырые яйца

Если сырые яйца положить на тарелку и поставить в микроволновку, они взорвутся. Учёные объясняют это так: герметичная скорлупа не пропускает пар, а белок и желток под действием микроволн нагреваются с разной скоростью. Последний — значительно быстрее. В итоге под скорлупой образуется большое давление, она не выдерживает и лопается.

Фото: istockphoto.com

Замороженное мясо

Чтобы правильно и безопасно разморозить мясо в микроволновке, потребуется много времени — от 15 до 40 минут. Более того, если кусок немаленький, середина может быть ещё замёрзшей, в то время как края уже начнут подпекаться. Так увеличивается риск размножения бактерий, а при длительном прогреве также разрушается витамин В12. Поэтому мясо лучше размораживать под струей холодной проточной воды или на нижней полке в холодильнике.

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Мороженное брокколи

Если вы решили разморозить в микроволновке и брокколи, хорошенько подумайте. Термическая обработка губительно сказывается на полезных свойствах этого овоща. При разогреве в СВЧ-печи разрушаются многие полезные микроэлементы и витамины. Наиболее щадящий в этом случае способ – приготовление на пару.