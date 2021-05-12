Пока некоторые набирали вес, дни напролёт лёжа на диване, Донья Лувсу взяла себя в руки и привела фигуру в порядок.

Американка похудела на 27 кг за карантин. И радикальные диеты тут ни при чём

Блогер Донья Лувсу (Donia Luvsu) поделилась своим опытом похудения на YouTube-канале. Девушка сбрасывала вес постепенно, периодически фотографируя результат. Сначала ей удалось похудеть с 90 до 74 кг за четыре месяца (с января по май 2020 года). А к октябрю Донья улучшила результат и весила уже 62 кг. Прекрасную форму она поддерживает и сейчас. Рассказываем, как ей удалось избавиться от лишних килограммов и к каким выводам пришла блогер.

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Почему девушка набрала вес?

Донья никогда не испытывала проблем с весом. Она позволяла себе есть всё, что захочет, занималась танцами и вела активный образ жизни. Но в 20 лет девушка начала постепенно поправляться. Причин на это было несколько: замедлился метаболизм, изменилась культура питания, к тому же Донья начала принимать гормональные противозачаточные препараты.

Здоровую еду блогер заменила бесконечным фастфудом, пончиками и сладкими газировками. Особенно она не могла устоять перед очень калорийными кофейными напитками и вредными закусками в кинотеатре, нередко ходя на фильм исключительно ради них.

Почему блогер решила похудеть?

Донья считает себя максимально незамотивированным человеком. Девушка рассказывает, что уже готова была принять себя с весом в 90 кг. Однако в один момент осознала, что начинает избегать встреч с людьми из-за того, что стыдится своей фигуры. Она стала прятать еду, которую собирается съесть, от близких и знакомых. Во многом сказалось и эмоциональное давление со стороны семьи, которая считала каждый лишний килограмм.

Впрочем, последней каплей для Доньи стала свадебная фотосессия: заказанное платье не подошло ей по размеру. Тогда девушка и задумалась о своём здоровье и будущем и решила потратить время на карантине, чтобы привести в порядок фигуру.

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Как девушке удалось сбросить вес?

Когда Донья начала худеть, её рацион состоял из тех же продуктов, что и раньше. Однако их количество резко уменьшилось. Интересно, что она не зацикливалась на количестве съеденных калорий. «Если вы хотите вести здоровый образ жизни, при котором можете есть всё в умеренных количествах, это возможно, но очень трудно», — говорит девушка. Главное — рационально подойти к питанию и понимать, когда вы едите от скуки, а когда — потому что голодны. Сможете ли вы прожить без пачки чипсов сейчас? Если да, положите её на место.

В целом за время похудения блогер сделала несколько выводов, которыми решила поделиться с подписчиками.

Питаться правильно — не значит однообразно

Любимым блюдом Доньи до сих пор остаются фруктовые боулы, ведь их можно собрать из тех ингредиентов, которые нравятся именно вам. Девушка считает, что есть нужно только ту еду, которая приносит удовольствие, а слепо следовать советам диетологов не стоит.

Кроме того, по мнению блогера, любое блюдо можно сделать вкуснее, приготовив его во фритюрнице или на аэрогриле. Именно так девушка приучила себя есть больше овощей: пусть сначала и зажаренных в масле, но постепенно перешла на более полезный способ приготовления.

Следить за интервалом употребления еды можно только перед сном

Донья не ограничивала себя в количестве порций в день. В основном следила за тем, чтобы последний приём пищи был не позднее чем за два часа до сна.

Главное — понять, что вы стараетесь для себя

«Делайте это для себя, потому что никто не сделает эту работу за вас. Нужно заставить себя встать утром и включиться в работу», — говорит блогер. Она предупреждает, что процесс похудения будет непростым, но весь этот путь стоит конечного результата.

Заниматься спортом можно и дома

Во время карантина тренажёрные залы были закрыты. Но это не помешало девушке выполнять все положенные тренировки, не выходя из дома. Тем самым она доказала себе, что необязательно ходить в спортзал, чтобы добиться успеха в похудении. Донья проводила тренировки на разные группы мышц 2-4 раза в неделю, длились они в основном по полчаса. Любую тренировку можно было пропустить, заменив на прогулку с молодым человеком и собакой. Блогер подчёркивает, что со спортом должно быть так же, как и с питанием: выбирайте то, что нравится и подходит именно вам.

Взвешиваться каждый день — себе же вредить

По опыту девушки, ежедневное взвешивание только раздражало и нисколько не мотивировало её скинуть ещё килограмм. Вместо этого она завела привычку взвешиваться по воскресеньям, чтобы отслеживать реальный прогресс и не расстраивать себя поначалу медленным снижением веса.

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Блогер считает, что по-настоящему действенный стимул — вовремя понять, что вы хотите измениться именно для себя, а не для окружающих. Однако поддержка близких не менее важна для результата. Муж Доньи не упрекал её в лишнем весе, а лишь заботился о её здоровье. На протяжении последнего года он всячески поддерживал девушку: вместе с ней поменял и свои привычки питания, отказавшись от продуктов, которые исключила Донья. Это помогло ей не сойти с пути и всё-таки прийти к своей цели.