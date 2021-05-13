Осторожно, мимими: очаровательные домашние животные российских спортсменов

И речь не только о собаках или кошках. У кого-то дома живёт овечка.

Мы привыкли видеть спортсменов с экранов телевизоров, наблюдать за их рекордами и в напряжении держать кулачки за их победу. Однако в обычной жизни, после завершения спортивных соревнований и тренировок, они такие же люди со своими увлечениями и интересами. И у некоторых из них есть домашние питомцы. Рассказываем о российских спортсменах и их четвероногих друзьях.

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Алексей Волков, биатлонист

Единственный в истории семикратный чемпион Европы — обладатель не самого обычного питомца. «Рекс — кролик с характером, и он не очень любит сидеть на руках, но мне он иногда разрешает», — рассказывает хозяин в одном из постов в «Инстаграме».

Кирилл Капризов, хоккеист

Друзья подарили хоккеисту овечку, которую Капризов назвал Катей. Кирилл смеётся и называет её самым сильным подарком. Судя по всему, спортсмен очень любит животных и постоянно радует подписчиков фотографиями с собаками хаски, овчаркой, «котярой» и другими питомцами.

Алина Загитова, фигуристка

Мало кому неизвестна история любимца российской фигуристки. Щенка породы акита-ину она получила за победу на олимпиаде в Южной Корее, а в этом году собаке уже исполнилось три года. «Самая красивая, самая милая, самая пушистая и самая добрая» — так считает хозяйка очаровательной собаки.

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Аслан Карацев, теннисист

Российский теннисист, который станет третьей ракеткой России 17 мая, тоже неравнодушен к четвероногим друзьям и очень любит собак. В социальной сети он ласково назвал своего питомца «мой мальчик». Кроме фото пса, Аслан иногда публикует и других милых животных.

Юлия Ефимова, пловчиха

В семье известной российской спортсменки пополнение – на новый год ей подарили щенка. Девушка рассказала, что питомец породистый — помски, смесь хаски и померанского шпица. Любимца она назвала Джаспер и повсюду берёт с собой.

Илья Ковальчук, хоккеист

Нападающий «Авангарда» любит проводить время в кругу своей большой семьи и двух четвероногих симпатяг по имени Апрель и Паффи. У собак даже есть свой «инстаграм», в котором можно узнать дни рождения питомцев и посмотреть их фотографии с прогулок и игр дома.

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Евгений Рылов, пловец

Двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион мира на короткой воде и обладатель ещё множества наград и побед. В обычной жизни Евгений — парень, любящий животных и улыбающийся на фотографии с любимым питомцем – йоркширским терьером.