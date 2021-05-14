По стеночке: как легко заменить тренажёр?

Во время домашних тренировок применение можно найти и стенам.

Иногда сложно найти время, чтобы выбраться в спортзал и позаниматься на тренажёрах, а возможность разместить любимый инвентарь дома есть не у всех. Однако эффективную тренировку можно провести и без сложных приборов — поможет в этом обычная стена. Подойдёт любая, главное, чтобы было достаточно места для выполнения упражнений.

Полная прокачка: домашняя тренировка на все группы мышц Эффективную силовую можно провести и без тренера, если следить за техникой выполнения.

Приседания спиной к стене

Исходное положение: стоя.

Количество повторений: 30 раз.

Фото: istockphoto.com

Отойдите от стены на такое расстояние, чтобы в положении приседа ноги оказались согнутыми в коленях под прямым углом. Расстояние между стопами должно быть минимальным. Медленно опуститесь до параллели бёдер с полом, касаясь спиной стены.

Приседания лицом к стене

Исходное положение: стоя.

Количество повторений: 20 раз.

Встаньте лицом к стене. Ноги поставьте чуть шире плеч. Носки разведите в стороны, руки заведите за голову. Плавно присядьте до параллели с полом. Следите, чтобы колени, грудь и нос находились максимально близко к стене на протяжении всего упражнения.

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Ягодичный мостик с опорой на стену

Исходное положение: лёжа.

Лягте на пол. Согните ноги в коленях и забросьте на стену. Выталкивайте таз максимально вверх, напрягая ягодицы в верхней точке. Сделайте 20-25 повторений. Затем поднимите одну ногу вверх, сместив опорную в центр. Повторите 15-20 раз. После сделайте ещё столько же, сменив опорную ногу.

Подъём корпуса с разведением ног

Исходное положение: лёжа.

Количество повторений: 25-30 раз.

Фото: istockphoto.com

Лягте на спину. Прислоните прямые ноги к стене. Руки вытяните над головой. На выдохе поднимите корпус и коснитесь стены руками, разводя при этом ноги в стороны. Затем сведите ноги вместе и вернитесь в исходное положение.

«Скалолаз»

Исходное положение: стоя на руках.

Количество повторений: 8-10 раз.

Примите стойку на руках лицом к стене, забросив ноги на стену. Сделайте по четыре шага вниз и вверх по стене. После поочерёдно подтяните колени каждой ноги к груди четыре раза.

Важно! Упражнение не рекомендуется выполнять тем, у кого есть проблемы с давлением и кто не уверен в своих силах.

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«Стульчик»

Исходное положение: сидя.

Присядьте до параллели бёдер с полом, прислонившись спиной к стене. Расправьте плечи. Напрягите пресс. Следите, чтобы во время упражнения лопатки были плотно прижаты к стене. Задержитесь в таком положении на 30-40 секунд. После чего поочерёдно забрасывайте одну ногу на колено другой — удерживайте их по 30-40 секунд.

Как правильно выполнять упражнения, смотрите в видео на «Чемпионате».

Выполнив комплекс, обязательно потяните разогретые мышцы. Даже небольшая растяжка поможет избавиться от болезненных ощущений после тренировки и сократит риск травм.