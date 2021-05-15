Ни рыба ни мясо: как приготовить овощи на гриле

Вместе с хорошей погодой приходит и сезон шашлыков. Чтобы старания похудеть к лету не пошли прахом, жареное мясо вполне можно заменить овощами. Если правильно их приготовить, они будут ничуть не хуже. Собрали несколько рецептов, которые помогут вам пересмотреть взгляды на растительную пищу.

Почему некоторые продукты нельзя греть в микроволновке? А другие, напротив, рекомендуют готовить именно в СВЧ-печи.

Мангал-салат

Время приготовления: 60 минут.

Вам понадобятся:

баклажан — 6 шт;

помидор — 4 шт;

красный болгарский перец — 1 шт.;

маленький зелёный перец — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка;

кинза ;

базилик;

оливковое масло;

соль, перец — по вкусу.

Все овощи помыть и отправить в духовку при максимальной температуре запекаться. Это займёт примерно 40-45 минут. Затем, пока они ещё горячие, аккуратно снять кожуру. Мелко нарезать ножом, затем также мелко порезать лук и чеснок, порубить зелень. Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец и оливковое масло. Готово!

Больше зелени: как собрать низкокалорийный салат Не обязательно питаться только салатом «Айсберг», есть немало других овощей, которые помогут разнообразить рацион.

Овощи на сковороде для гриля

Вам понадобятся:

кабачок — 1 шт;

морковь — 2 шт;

лук репчатый — 1 шт.;

перец сладкий — 2 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

сок лимона — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Порезать овощи: кабачок — кружочками, перцы, морковь и лук — вдоль на четыре части. Затем подготовить маринад: смешать масло, соевый соус и сок лимона. Далее переложить овощи в миску, заправить маринадом и хорошо перемешать — можно руками. После чего пожарить на сухой сковороде на среднем огне, обязательно с двух сторон.

Если у вас нет сковороды для гриля, можно попробовать приготовить на любой другой или на решётке в духовке.

Какой хлеб полезнее для фигуры? Выбираем по калорийности Бездрожжевой, бородинский, цельнозерновой и многие другие виды подкупают своими полезными свойствами.

Овощная тарелка на гриле

Вам понадобятся:

нарезанная спаржа — 450 г;

помидоры черри — 450 г;

морковь — 4 шт.;

жёлтый кабачок — 1 шт.;

кабачок — 1 шт.;

красный лук — 1 шт;

для соуса:

оливковое масло — 1/4 стакана;

бальзамический уксус — 2 ст. л.;

мёд — 1 ст. л.;

дижонская горчица — 1 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

нарезанный свежий базилик — 2 ст. л.;

нарезанный свежий розмарин — 1 ст. л.;

нарезанный свежий шалфей — 1 ст. л.;

нарезанная свежая петрушка — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Сначала нарезать овощи: лук — дольками, кабачки — ломтиками примерно по 1-1,5 см, морковь разрезать пополам. Затем разогреть гриль на среднем огне. В средней миске смешать оливковое масло, бальзамический уксус, мёд, горчицу, чеснок, базилик, розмарин, шалфей и петрушку. Добавить соль и перец по вкусу.

Получившуюся смесь нанести на спаржу, помидоры, морковь, кабачки и красный лук. Дать настояться около 10-15 минут. Далее переложить овощи в корзину для гриля, поставить её на решетку. Во время приготовления нужно периодически переворачивать овощи, примерно через 10-12 минут. Подавать блюдо стоит горячим, можно немного сбрызнуть оставшимся соусом.