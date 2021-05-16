Чаще всего она передаётся по наследству, поэтому даже тем, у кого не наблюдается нежелательных реакций, нужно быть осторожными.

Чихать нет сил: как облегчить аллергию в летний сезон

Каждый год увеличивается количество людей, страдающих поллинозом, или «сенной лихорадкой» — аллергией на пыльцу. Её симптомы проявляются, как правило, весной и могут продолжаться до середины осени. О том, каковы причины аллергических реакций и как с ними бороться, рассказывает аллерголог, иммунолог Европейского Медицинского Центра, к.м.н. Ксения Яковлева.

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Из-за чего возникает сезонная аллергия?

В целом аллергия представляет собой особую реакцию организма на внешний раздражитель — так называемый «причинно-значимый аллерген». Если избегать с ним контакта, симптомы проявляться не будут, именно поэтому аллергия на пыльцу носит сезонный характер.

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Чаще всего склонность к аллергии передаётся по наследству. При этом «орган-мишень», который подвергается «удару», из поколения в поколение может меняться. Также существует теория, согласно которой подобные реакции могут возникать у человека, мало контактировавшего с бактериями в раннем возрасте.

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Какие симптомы характерны для аллергии?

Самые распространённые признаки аллергии — это зуд, насморк, чихание и покраснение слизистой глаз. Более тяжёлое течение может сопровождаться появлением кашля, приступами удушья. В любом случае человек испытывает неприятные ощущения, которые буквально мешают ему нормально жить.

Фото: istockphoto.com

Иногда случается так, что люди путают аллергию с другими заболеваниями, например ОРВИ. Здесь важно учитывать, что при аллергических реакциях не повышается температура. В любом случае стоит обратиться за консультацией к врачу-аллергологу.

Можно ли полностью избавиться от аллергии на цветение?

К сожалению, «вылечиться» от аллергии на сегодняшний день практически невозможно, однако можно значительно облегчить её симптомы. При правильном лечении, которое подбирает врач-аллерголог, человек не ощущает никаких её проявлений.

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Как можно облегчить симптомы сезонной аллергии?

Конечно, наиболее верный способ избавиться от неприятных симптомов аллергических реакций — избегать контакта с причинно-значимым аллергеном. Но в случае с пыльцой это почти невозможно.

Сегодня в аллергологии существует множество способов облегчить симптомы «сенной лихорадки». При лёгком её течении применяются антигистаминные препараты и другие лекарственные средства, уменьшающие выраженность симптомов. Более эффективным методом, который используют даже в сложных случаях, является АСИТ — аллерген-специфическая иммунотерапия, представляющая собой курс лечения аллергеном, вызывающим симптомы.

Фото: istockphoto.com

В результате такой терапии повышенная чувствительность к аллергену уменьшается. То есть человек перестает реагировать на контакт с пыльцой и симптомы не развиваются. Последние годы доступность АСИТ для пациентов увеличилась. Современные препараты для АСИТ существуют в виде таблеток и капель, что существенно упрощает их приём.

Не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением. Обратитесь к специалисту.