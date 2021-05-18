На диете по-итальянски: как приготовить «правильную» пиццу

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Как приготовить ПП-пиццу: 3 рецепта полезной пиццы

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Елизавета Сурова
Как приготовить ПП-пиццу?
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Любимую многими еду можно сделать менее вредной для фигуры.

Пицца – очень легкое блюдо для приготовления. Можно накидать все продукты, которые были в холодильнике, на тесто и поставить в духовку запекаться. Однако далеко не всякая пицца будет хорошо влиять на вашу стройность. Мы подобрали те варианты, которые легко можно реализовать на вашей кухне без вреда фигуре и здоровью.

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ПП-пицца на творожном тесте с копчённой говядиной

Вам понадобятся:

для теста:

  • творог в брикете 5% — 180 г (желательно сухой);
  • яйцо — 2 шт.;
  • мука рисовая — 60 г;
  • мука кукурузная — 20 г;
  • сыр моцарелла — 75 г;
  • соль — по вкусу;

для начинки:

  • томатное пюре — 50 г;
  • соль — щепотка;
  • сахарозаменитель — 0,5 мл;
  • копчёная говядина — 50 г;
  • красный лук — 30 г;
  • перец болгарский — 30 г;
  • специи — по вкусу;
  • сыр моцарелла — 50 г.

Смешать творог, яйца и соль и взбить миксером до однородной массы. Добавить рисовую муку, сыр и поставить тесто в холодильник на 30 минут. После сделать основу из получившейся массы и поставить в духовку запекаться на 20 минут при температуре 180°С. Следить до образования румяной корочки.

Чтобы сделать соус для основы, смешать томатное пюре, сахарозаменитель и соль. Промазать готовое основание пиццы и выложить начинку из говядины, овощей и специй. Далее отправить в духовку ещё на 10-15 минут. За пять минут до готовности открыть духовку и посыпать блюдо сыром, чтобы образовалась приятная золотистая корочка.

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ПП-пицца с лососем, рикоттой и каперсами

Вам понадобятся:

для теста:

  • покупной творог — 200 г;
  • любая мука — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;

для начинки:

  • томаты в собственном соку (или томатная паста);
  • кабачок — 1 шт.;
  • томаты черри — 3-4 шт.,
  • красный лук — 1 шт.;
  • каперсы;
  • рикотта;
  • натёртый пармезан.

Для приготовления теста нужно смешать творог с яйцом и добавить муку. После этого сформировать шар и подождать, пока тесто немного поднимется. Далее на пекарской бумаге сформировать основу для пиццы, лучше с бортиками, и поставить запекаться в духовку на 15 минут при температуре 180°С.

Все ингредиенты для начинки порезать и разложить на готовую основу. Выпекать целую пиццу ещё около 15 минут при температуре 180°С.

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Пицца-омлет без муки

Вам понадобятся:

  • китайская капуста — 3 листа;
  • морковь — 1 шт.;
  • красный лук — 0,5 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • российский сыр — 60 г;
  • рисовая мука — 100 г;
  • сосиски или сардельки (можно заменить на ПП-колбасу) — 2 шт.

В отдельной миске взбить яйца и залить ими нарезанные овощи. Добавить в полученную смесь муку и соль и хорошо перемешать. Далее нужно сбрызнуть оливковым маслом сковороду и разогреть. Уже на горячую поверхность вылить получившуюся смесь, сверху выложить сосиски или колбасу и закрыть крышку. Через 20 минут аккуратно перевернуть почти готовую пиццу и оставить ещё на 10 минут на среднем огне.

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