На диете по-итальянски: как приготовить «правильную» пиццу

Пицца – очень легкое блюдо для приготовления. Можно накидать все продукты, которые были в холодильнике, на тесто и поставить в духовку запекаться. Однако далеко не всякая пицца будет хорошо влиять на вашу стройность. Мы подобрали те варианты, которые легко можно реализовать на вашей кухне без вреда фигуре и здоровью.

ПП-пицца на творожном тесте с копчённой говядиной

Вам понадобятся:

для теста:

творог в брикете 5% — 180 г (желательно сухой);

яйцо — 2 шт.;

мука рисовая — 60 г;

мука кукурузная — 20 г;

сыр моцарелла — 75 г;

соль — по вкусу;

для начинки:

томатное пюре — 50 г;

соль — щепотка;

сахарозаменитель — 0,5 мл;

копчёная говядина — 50 г;

красный лук — 30 г;

перец болгарский — 30 г;

специи — по вкусу;

сыр моцарелла — 50 г.

Смешать творог, яйца и соль и взбить миксером до однородной массы. Добавить рисовую муку, сыр и поставить тесто в холодильник на 30 минут. После сделать основу из получившейся массы и поставить в духовку запекаться на 20 минут при температуре 180°С. Следить до образования румяной корочки.

Чтобы сделать соус для основы, смешать томатное пюре, сахарозаменитель и соль. Промазать готовое основание пиццы и выложить начинку из говядины, овощей и специй. Далее отправить в духовку ещё на 10-15 минут. За пять минут до готовности открыть духовку и посыпать блюдо сыром, чтобы образовалась приятная золотистая корочка.

ПП-пицца с лососем, рикоттой и каперсами

Вам понадобятся:

для теста:

покупной творог — 200 г;

любая мука — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу;

для начинки:

томаты в собственном соку (или томатная паста);

кабачок — 1 шт.;

томаты черри — 3-4 шт.,

красный лук — 1 шт.;

каперсы;

рикотта;

натёртый пармезан.

Для приготовления теста нужно смешать творог с яйцом и добавить муку. После этого сформировать шар и подождать, пока тесто немного поднимется. Далее на пекарской бумаге сформировать основу для пиццы, лучше с бортиками, и поставить запекаться в духовку на 15 минут при температуре 180°С.

Все ингредиенты для начинки порезать и разложить на готовую основу. Выпекать целую пиццу ещё около 15 минут при температуре 180°С.

Пицца-омлет без муки

Вам понадобятся:

китайская капуста — 3 листа;

морковь — 1 шт.;

красный лук — 0,5 шт.;

яйца — 3 шт.;

российский сыр — 60 г;

рисовая мука — 100 г;

сосиски или сардельки (можно заменить на ПП-колбасу) — 2 шт.

В отдельной миске взбить яйца и залить ими нарезанные овощи. Добавить в полученную смесь муку и соль и хорошо перемешать. Далее нужно сбрызнуть оливковым маслом сковороду и разогреть. Уже на горячую поверхность вылить получившуюся смесь, сверху выложить сосиски или колбасу и закрыть крышку. Через 20 минут аккуратно перевернуть почти готовую пиццу и оставить ещё на 10 минут на среднем огне.