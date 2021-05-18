На диете по-итальянски: как приготовить «правильную» пиццу
Любимую многими еду можно сделать менее вредной для фигуры.
Пицца – очень легкое блюдо для приготовления. Можно накидать все продукты, которые были в холодильнике, на тесто и поставить в духовку запекаться. Однако далеко не всякая пицца будет хорошо влиять на вашу стройность. Мы подобрали те варианты, которые легко можно реализовать на вашей кухне без вреда фигуре и здоровью.
ПП-пицца на творожном тесте с копчённой говядиной
Вам понадобятся:
для теста:
- творог в брикете 5% — 180 г (желательно сухой);
- яйцо — 2 шт.;
- мука рисовая — 60 г;
- мука кукурузная — 20 г;
- сыр моцарелла — 75 г;
- соль — по вкусу;
для начинки:
- томатное пюре — 50 г;
- соль — щепотка;
- сахарозаменитель — 0,5 мл;
- копчёная говядина — 50 г;
- красный лук — 30 г;
- перец болгарский — 30 г;
- специи — по вкусу;
- сыр моцарелла — 50 г.
Смешать творог, яйца и соль и взбить миксером до однородной массы. Добавить рисовую муку, сыр и поставить тесто в холодильник на 30 минут. После сделать основу из получившейся массы и поставить в духовку запекаться на 20 минут при температуре 180°С. Следить до образования румяной корочки.
Чтобы сделать соус для основы, смешать томатное пюре, сахарозаменитель и соль. Промазать готовое основание пиццы и выложить начинку из говядины, овощей и специй. Далее отправить в духовку ещё на 10-15 минут. За пять минут до готовности открыть духовку и посыпать блюдо сыром, чтобы образовалась приятная золотистая корочка.
ПП-пицца с лососем, рикоттой и каперсами
Вам понадобятся:
для теста:
- покупной творог — 200 г;
- любая мука — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
для начинки:
- томаты в собственном соку (или томатная паста);
- кабачок — 1 шт.;
- томаты черри — 3-4 шт.,
- красный лук — 1 шт.;
- каперсы;
- рикотта;
- натёртый пармезан.
Для приготовления теста нужно смешать творог с яйцом и добавить муку. После этого сформировать шар и подождать, пока тесто немного поднимется. Далее на пекарской бумаге сформировать основу для пиццы, лучше с бортиками, и поставить запекаться в духовку на 15 минут при температуре 180°С.
Все ингредиенты для начинки порезать и разложить на готовую основу. Выпекать целую пиццу ещё около 15 минут при температуре 180°С.
Пицца-омлет без муки
Вам понадобятся:
- китайская капуста — 3 листа;
- морковь — 1 шт.;
- красный лук — 0,5 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- российский сыр — 60 г;
- рисовая мука — 100 г;
- сосиски или сардельки (можно заменить на ПП-колбасу) — 2 шт.
В отдельной миске взбить яйца и залить ими нарезанные овощи. Добавить в полученную смесь муку и соль и хорошо перемешать. Далее нужно сбрызнуть оливковым маслом сковороду и разогреть. Уже на горячую поверхность вылить получившуюся смесь, сверху выложить сосиски или колбасу и закрыть крышку. Через 20 минут аккуратно перевернуть почти готовую пиццу и оставить ещё на 10 минут на среднем огне.