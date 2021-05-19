Карманный тренер: 7 бесплатных приложений для любителей спорта

В смартфоне можно не только листать мемы и смотреть тиктоки, но и проводить время с пользой.

Многие стараются привести фигуру в порядок к лету. Но не у всех есть возможность регулярно посещать спортзал. Эффективно заниматься можно и дома. Помогут в этом мобильные приложения — каждый сможет подобрать тренировку себе по вкусу.

Freeletics — Training Coach

Одно из самых популярных фитнес-приложений. Здесь собраны упражнения с собственным весом, которые можно выполнять, где захочется. Можно выбрать готовые программы или же составить собственные. Удобно и то, что к каждому упражнению прилагается видеоподсказка, где объясняют, как правильно его выполнять. Для удобства также встроены таймеры и счётчики.

Фото: istockphoto.com

Приложение доступно на Android и iOS.

«Табата. Интервальные тренировки дома»

Это приложение подойдёт людям с повышенной загруженностью. Дело в том, что тренировки в нём рассчитаны всего на четыре минуты. Они отлично впишутся в небольшие перерывы во время работы или между делами по дому.

Здесь есть множество комплексов. Например, для подтягивания разных частей тела, для сжигания жира и т. д. Вы также сможете подобрать программу в индивидуальном порядке. Среди прочего в распоряжении пользователя таймер, счётчик калорий, статистика, музыка и интеграция с сервисом Google Fit.

Приложение доступно для Android и iOS.

Daily Yoga

В приложении можно найти 45 занятий, которые содержат около 300 асан. Есть уроки для повышения тонуса, релаксации, похудения и отдельные упражнения для проблемных зон, что очень удобно. Например, для проработки талии, ягодиц и груди. Тренировки делятся на три уровня сложности: случайный, умеренный и высокий. Также можно установить желаемую продолжительность: от 5 до 45 минут. Для удобства асаны сопровождаются видеоинструкциями с голосовым сопровождением.

Фото: istockphoto.com

Приложение доступно для Android и iOS.

Seven

Формат приложения очень схож с «Табата». Но здесь занятия длятся семь минут в день.

В нём нет отдельных программ для кроссфита или тренировок на отдельные группы мышц, а набор занятий больше напоминает классическую зарядку. Разработчики утверждают, что тренировки Seven основаны на научных исследованиях и обеспечивают максимальную пользу организму в кратчайшие сроки.

Приложение само разрабатывает программу занятий на неделю по разным категориям: общие и динамичные тренировки, занятия на растяжку и разгрузочные упражнения. Всего же в Seven доступны более 200 упражнений различной степени сложности и видеоинструкции к ним.

Приложение подойдёт людям с плотным графиком и тем, кто не ставит перед собой сверхзадач по похудению на десятки килограммов.

Приложение доступно для Android и iOS.

Nike Training Club

Nike Training Club предлагает 185 бесплатных тренировок (для разных целей, например, укрепить мышцы или же похудеть). Есть йога, силовые упражнения и тренировки на выносливость и подвижность. Каждая состоит из нескольких упражнений, которые сопровождаются пошаговыми инструкциями с фотографиями или видеороликами.

Кроме того, можно заниматься по программам, разработанным известными спортсменами: Криштиану Роналду, Майклом Джорданом и другими.

Фото: istockphoto.com

Приложение доступно для iOS.

30 days

Сервис разрабатывает для вас программу тренировок на 30 дней. Его формат схож с трекером привычек. Например, вы решили начать приседать по утрам. В первый день вы выполняете это упражнение столько, сколько можете, а потом для вас составляется программа на месяц с учётом постепенного повышения нагрузки.

Приложение доступно для Android и iOS.

RunKeeper

Эта программа объединяет 26 млн любителей бега. Карманный «тренер» помогает отслеживать все ваши передвижения: прогулки, походы, велотренировки, пробежки. Всё детально записывается и отображается в статистике (темп, дистанция, время и сожженные калории). Есть интеграция с «Фейсбуком» и «Твиттером», так что своими успехами можно поделиться с друзьями.

Фото: istockphoto.com

Приложение доступно для Android и iOS.