Эти салонные процедуры помогут чувствовать себя увереннее и в коротких платьях, и в купальнике.

К открытию сезона: как подготовить тело к лету

До лета осталась всего пара недель, и времени, чтобы привести себя в порядок, не так уж много. В лёгких летящих платьях хочется наслаждаться тёплой погодой и солнцем, а не прятать свои недостатки. Какие салонные процедуры помогут подготовиться к летнему сезону, рассказали дерматологи Мария Васильева и Елена Грецова.

Фото: unsplash.com/@misterdoulou

Если беспокоят лишние объёмы на теле, поможет массаж тела или аппаратный вакуумный массаж, в дополнение — обёртывания и мезотерапия. Эти процедуры способствуют уменьшению подкожно- жировой клетчатки, улучшению кровообращения и лимфооттока, что ведёт к выравниванию рельефа и уменьшению бугристости. Если же беспокоит дряблость кожи, существуют методики, корректирующие эту проблему, например, фракционный радиочастотный лифтинг.

И, конечно, не стоит забывать об уходовой космецевтике, которая повышает эффективность от проведённых процедур. Расскажем о некоторых из них подробнее.

Обёртывания

Смысл обёртываний заключается в «парниковом эффекте». На тело наносят специальную смесь и плотно обматывают пищевой плёнкой, температура тела в этой зоне поднимается, человек начинает потеть, а в кожу за счёт расширения пор активно проникает нанесённая смесь. Во время процедуры из организма выводится вода, ускоряется обмен веществ и улучшается качество кожи.

Фото: istockphoto.com

Обёртывания бывают горячими и холодными, в зависимости от состава выбранного средства. Определённые косметические ингредиенты активируют местное кровообращение и способствуют уменьшению объёмов жировой ткани.

Zeltiq Coolsculpting

В основе работы лежит воздействие холодом на локальные жировые отложения. Предварительная подготовка перед процедурой не нужна, сам процесс безболезненный: аппарат не затрагивает сосуды, мышцы и нервные окончания, исключая болевые ощущения и дискомфорт. Примерная температура в зоне воздействия составляет не менее +25 градусов — это биологически безопасный температурный показатель, который исключает повреждение и переохлаждение кожных покровов.

Фото: istockphoto.com

За счёт охлаждения жировых тканей включается механизм апоптоза — запланированной гибели жировой клетки. Эффект наступает спустя минимум два месяца, поскольку организму необходимо время, чтобы вывести продукты криолиполиза.

Процедуру проводят в присутствии врача. Не рекомендуют беременным, кормящим женщинам или пациентам с онкологией.

Мезотерапия

Это инъекционная методика, которая подразумевает введение лимфодренажных и антицеллюлитных лечебных «коктейлей» с помощью микроигл. Чтобы добиться желаемого эффекта, одной процедуры будет недостаточно — необходимо курсовое лечение. В зависимости от показаний, специалист выбирает методику и количество сеансов.

Фото: istockphoto.com

Суть процедуры заключается в микровибрационной компрессии (чередуется разное давление на ткани и достигается лимфодренажный эффект) и прогревании тканевых структур на два градуса. Это помогает ускорять многие процессы, например, клеточный метаболизм и расщепление жировых клеток, а также уменьшает отёчность (за счёт выведения лишней межклеточной жидкости).

Процедуру проводят в специализированных медицинских клиниках при наличии специально обученного медицинского представителя. Нельзя назначать людям с хроническими кожными заболеваниями, заболеваниями сосудов (варикоз, тромбофлебит), онкологией, сахарным диабетом.

Ко всем косметологическим процедурам есть абсолютные противопоказания — острые процессы, повышение температуры тела, обострение хронических процессов, онкологические заболевания, беременность, лактация. Поэтому перед записью следует проконсультироваться с врачом.