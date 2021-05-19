Как понять, что твоя тренировка тебе не подходит?

Представьте, что тот понедельник, с которого люди обещают себе начать заниматься спортом, всё-таки настал. Вы надели спортивный лук, пришли в зал и начали усердно тренироваться. Идут месяцы, но вы все еще не стали обладателем идеальной фигуры. Как же так, думаете вы, и решаете швырнуть кроссовки в шкаф и ждать следующего мифического понедельника.



Такое развитие событий разочаровывает. Обычно после того, как человек понимает, что все идет не так, он прокрастинирует. Пропадает мотивация работать, портится настроение.



Не надо так. Давайте по порядку.



Если результат не пришел в течение нескольких месяцев, значит вы что-то неправильно делаете. Фитнес-эксперты обычно сразу же начинают говорить что, проблема точно в питании. Но что если нет? Вы божитесь себе и людям вокруг, что питаетесь идеально, а вес стоит или растет.

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Сопоставьте цели

Вспомните тот миг, когда вы решили тренироваться. У вас была цель: сбросить вес или набрать его, стать рельефнее, выносливее, сильнее, гибче и тд. Для каждой цели есть эффективные варианты физической нагрузки.



Например, если вы хотите сбросить вес – нужен упор на кардио и повышение пульса. Силовые тренировки вам никак не подойдут. Они могут быть в программе, но в основе должно быть кардио. Если хотите более рельефное тело и большие мышцы, но занимаетесь только на степах, опять все мимо – нужно больше силовых.



Первый сигнал к тому, что вы выбрали неподходящие тренировки – это прямо противоположный результат. Если ставили цель сбросить – набираете, если хотели набрать – худеете.



Поставьте себе цель еще раз, проконсультируйтесь с тренером и выстройте свою программу заново.

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Не терпите боль

Приятную послетренировочную боль чувствовали все, кто посещал зал хотя бы раз в жизни. Вы чувствуете, что мышцы хорошо поработали и довольны собой. Обычно такая боль остается на два-три дня, а потом проходит до следующего увеличения нагрузки.



Иногда приходит и другая боль, нездоровая. Организм начинает чувствовать себя плохо, и вам становится тяжело заниматься. Если у вас поднимается температура, начинает кружиться голова, опухают мышцы, вы делаете что-то неправильно.



Если решили заниматься с весом, не хватайте сразу слишком много. Силовые тренировки не любят спешки. Берите комфортный для себя вес и постепенно его увеличивайте. Экспериментируйте, пробуйте сначала увеличивать на 0,5 кг, потом на 1 кг. Если взять сначала 10 кг, а потом сразу 30 – можно надорваться.

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Отдельный вопрос по растяжке. Некоторые девушки, особенно на групповых занятиях, боятся не успеть за пластичными сокурсницами. Они стараются тянуться как можно лучше, терпят боль и не признаются в ней ни себе, ни тренеру. В итоге растянутая мышца болит несколько месяцев, становится трудно ходить.



И с бегом всё непросто. Новички начинают бегать на высоких скоростях и быстро выдыхаются. По итогу – человек устал и не добился результата. Не спешите, начинайте с малого. Не терпите физический дискомфорт. Становится плохо – прекращайте тренировку. Помните, что нужно правильно выбрать место и обувь для бега. Иногда во время бега по асфальту могут, например, заболеть колени – это сигнал, что у вас неправильная техника и обувь. И лучше бегать по более мягкой поверхности: на стадионе или на дорожке в зале. Эти пункты нужно скорректировать для комфортной тренировки.

Следите за здоровьем

Внимательно относитесь к здоровью во время занятий спортом. Новичкам стоит обращаться к тренеру перед началом занятий и рассказать ему обо всех медицинских противопоказаниях. Есть заболевания, при которых нельзя поднимать тяжелое, кому-то нельзя бегать, а кто-то не может заниматься аэройогой и висеть вниз головой. Спорт в жизни призван сделать её лучше и комфортнее, но не загнать человека на больничную койку.

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Наблюдайте за техникой

«Чтобы моя фигура стала красивой, мне нужно погибать в зале» – ещё один типичный стереотип. Не обязательно пропадать там по шесть часов в день. Кто занимался с тренером, знает волшебное слово «техника». В тренировке важно не «много», а «правильно». Речь не о каких-то сложных упражнениях. Учиться надо даже приседать, чтобы работала нужная группа мышц. Вам не подходит тренировка, если вы не научились правильно делать предложенные в ней упражнения. Если уж очень хочется попробовать, попросите тренера отработать с вами технику и в бой!

Не заставляйте себя

На тренировки влияет и психологическое состояние. Физическая активность – это только ваш выбор, и никто не может вас заставить что-либо делать или не делать. Вы приходите в зал не для того, чтобы угодить парню или подруге. Вы не можете заниматься по программе вашего знакомого. Если друг занимается кроссфитом, а вам больше по душе йога – не надо издеваться над собой и хватать в руки канаты.



Возможностей для занятий спортом много. Вы можете выбрать то, что вам по душе. Можете совмещать йогу с бегом, бег с силовыми, степы с велосипедными прогулками и сноубордом.



Тренировки – это про вас и ваш комфорт. Подбирайте себе то, что нравится и не забывайте обращаться к тренеру за советом.