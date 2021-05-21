Что нужно знать, перед тем как идти к психологу?

Решение пойти к психологу многим даётся нелегко. Кажется, что терапия требует особых усилий, сложной подготовки, в том числе моральной. И в целом собраться с духом и встретиться со своими проблемами лицом к лицу — задача не из простых. Вместе с психологом Надеждой Пожаровой рассказываем, о чём нужно знать, перед тем как идти к специалисту, и как развеять свои страхи.

Необязательно быть готовыми «на все сто»

Первое, о чём нужно себе напомнить, — вовсе не обязательно принимать решение раз и навсегда и быть абсолютно готовым к серии сеансов. Многие, задумываясь о записи к психологу, переживают из-за того, что нужно непременно сформировать суперконкретный запрос или точно знать, с какой проблемой они хотят разобраться. А также беспокоятся, что ничего не успеют рассказать в рамках одного сеанса.

Фото: istockphoto.com

Работа с психологом предполагает процесс, и нужно разрешить себе хотя бы попробовать. Или дать второй шанс, если первая попытка произвела не самое приятное впечатление. Часто люди не идут к специалисту, потому что им кажется, что он — один на всю жизнь. Но все психологи разные, у каждого — свой уникальный подход, поэтому можно и нужно поработать с несколькими, пока не найдёте наиболее подходящего вам. При этом важно допускать возможность, что вы захотите остаться и у первого, важно не исключать это и заведомо не настраивать себя на долгие поиски.

Нет необходимости полностью раскрываться на первом сеансе

Следующее, что важно знать — вы не обязаны раскрываться с первой встречи. Нередко говорят, что с самого начала психолог будет «лезть в душу». Никто не будет заходить дальше, чем вам было бы комфортно, это не нужно ни одному специалисту. Его работа заключается не в том, чтобы ворошить раны, а в том, чтобы помогать. Когда вы приходите на сеанс, говорите то, что хотите.

Конечно, психолог может задавать вопросы про детство, про родителей, про опыт — спрашивать много и про разное. Но ему это нужно не из любопытства, а потому что модели поведения, схемы, компенсации — все они сформировались под влиянием определённых событий. И психолог может задавать вопросы, чтобы понять и помочь. Подробнее о том, что обычно спрашивают специалисты, можно посмотреть в видео.

Также не обязательно делиться переживаниями в мельчайших подробностях. Если вы пока не чувствуете себя комфортно и не готовы делиться самым сокровенным, в этом нет ничего страшного. Доверие приходит со временем.

Упражнения нужны не всегда

Ещё один из распространённых мифов — беседа не помогает.

Надежда: «Мы с психологом только разговаривали, не делали никаких упражнений» — переживают некоторые. На самом деле, упражнения и другие методы корректировки используются на усмотрение психолога. Считать, что помогают исключительно упражнения — заблуждение. Нередко они наоборот не нужны: уводят от сути.

Фото: istockphoto.com

Главное в терапии — чтобы вы чувствовали себя безопасно. А то, какими пользуется методами психолог, что он для этого делает — уже его ответственность. Ваша главная задача — почувствовать, комфортно ли вам с этим человеком или нет, хочется ли вам с ним работать.

Многие представляют себе работу психолога стереотипно, как в фильмах: вы лежите на кушетке, а на стуле рядом — строгий врач с планшетом и ручкой и обязательно в очках. На самом деле, кушетка есть только у психоаналитиков, а для некоторых эффективными будут и онлайн-консультации. Существует много различных направлений психотерапии: гештальт-терапия, психоанализ, телесно-ориентированная и другие.

Важно не ограничивать самого себя и не зацикливаться на конкретном типе. Попробуйте разные, почувствуйте, какой вам ближе. Выбирайте не головой, пытаясь подогнать свои ощущения под желаемое направление, а душой.