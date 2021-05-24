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Почему выпадают волосы, основные причины выпадения волос: мнение трихолога

Почему выпадают волосы? Дело не обязательно в авитаминозе
Анастасия Мареева Елизавета Сурова
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Почему выпадают волосы?
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Причин может быть несколько, одна из них — наследственность.

Волосы обновляются и периодически выпадают, в этом нет ничего страшного. Но если на вашей подушке или расчёске остаются целые пряди, стоит обратиться к специалисту и выяснить, в чём дело. Выпадение волос — довольно распространённая проблема в современном мире. Почему это происходит и с чем может быть связано, рассказывает трихолог Анастасия Мареева.

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Из-за чего могут выпадать волосы?

По мнению эксперта, в первую очередь на это влияет наследственность. Часто дело усугубляется стрессом, последствиями родов и беременностей, приёмом гормональных средств, резким снижением или увеличением веса. Также немаловажную роль играет питание. Сегодня многие едят нездоровую пищу, которая напрямую может влиять на качество волос, так как не содержит полезных микроэлементов и витаминов. При такой проблеме стоит сдать анализ на тиреотропный гормон, а также клинический крови и ферритин, поскольку одной из причин также считается железодефицит.

Фото: istockphoto.com

Также стоит обращать внимание на кожу головы. Если на ней появляются чешуйки, перхоть, гнойные образования и т.д., на этом фоне может произойти и выпадение волос.

Недостаток витаминов
Одна из самых распространённых причин выпадения волос — нехватка определённых витаминов, а именно группы B, D, жирорастворимых витаминов и таких микроэлементов, как цинк, железо и др.

Нервы и недосып
По мнению трихолога, постоянная тревожность и недосыпание очень сильно влияют на выпадение волос, особенно у женщин. Иногда для решения такой проблемы требуется консультация психотерапевта, а в некоторых случаях даже применение антидепрессантов. Важно соблюдать режим отдыха и сна, чтобы чувствовать себя комфортно. Спать рекомендуется около восьми часов ночью, отмечает эксперт. А если вы спите днём, сон не должен превышать 40 минут.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, негативно на состоянии волос сказывается смещённый режим дня и ночи: частые перелёты со сменой часовых поясов или работа в ночную смену. К сильному облысению эти факторы, скорее всего, не приведут, но хроническое и постоянное выпадение точно спровоцируют.

Неправильное питание
По мнению эксперта, питание — это первое, на что нужно обратить внимание в такой проблемной ситуации. Для начала нужно пересмотреть рацион на предмет содержания белков, жиров и углеводов (идеальная пропорция — 1:1:4). Рекомендуется употреблять белок не менее 1 г на 1 кг веса, а если занимаетесь спортом — 1,4-1,8 г на 1 кг веса. Жиры желательно добирать из натуральных продуктов: мясо, рыба, птица, орехи. Не стоит заменять их пищевыми добавками.

Кроме того, при резком похудении также стоит ожидать и резкое выпадение волос спустя пару месяцев. Чтобы избежать такой проблемы, необходимо сбалансировать питание.

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Как понять, что у вас проблемы с выпадением волос?

Эксперт отмечает, что в условиях карантина и удалённой работы довольно сложно понять, есть ли у вас эта проблема. Например, если у человека длинные волосы, он может заметить выпадение по резкому уменьшению объёма на корнях, более редкому покрову на отдельных зонах, расширению центрального пробора, появлению очагов облысения (когда кожа начинает «просвечивать» через волосы).

Эпидемия коронавируса также сказалась на состоянии волос у людей. У переболевших отмечается резкое выпадение волос пучками при расчёсывании или мытье, говорит трихолог.

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Помогает ли дарсонваль и аналогичные устройства?

В функции дарсонваля входит поддержание здоровой кожи головы, восстановление себорегулирующей функции, создание противовоспалительного эффекта и временное улучшение микроциркуляции кожи головы, объясняет эксперт. Но этого недостаточно, чтобы зона фолликул запустила волос к росту.

Дарсонваль — это аппарат, который оказывает терапевтический эффект с помощью импульсов переменного электрического тока высокой частоты и напряжения. Помогает расширять кровеносные сосуды, улучшает питание тканей и активизирует кровообращение.

Фото: istockphoto.com

Что касается электромассажёров, они тоже могут повысить себорегуляцию кожи. Однако скорее дают психологический эффект расслабления и помогают избавиться от стресса. Стоит отметить, что электромассажные расчёски не рекоменудется применять при сильном выпадении волос — они только усугубят ситуацию.

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