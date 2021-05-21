Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Главная Lifestyle Статьи

В каких наушниках удобнее заниматься спортом: подборка удобных беспроводных наушников для тренировок

Под бит: 5 беспроводных наушников для занятий спортом
Софья Ложис
Удобные беспроводные наушники для спорта
Комментарии
Им не страшны ни дождь, ни долгие тренировки.

Многим нравится заниматься под музыку или смотреть любимый сериал на беговой дорожке. Но делать это с проводными наушниками не очень удобно — всегда есть риск случайно зацепить шнур, уронить телефон или планшет и даже споткнуться самому. В таком случае на помощь придут беспроводные устройства. Рассказываем о шести удобных моделях, которые можно взять с собой и в фитнес-зал, и на корт, и в парк.

Карманный тренер: 7 бесплатных приложений для любителей спорта Карманный тренер: 7 бесплатных приложений для любителей спорта

Bose Sport Earbuds

Эти наушники созданы, чтобы зарядить вас энергией на всю тренировку. Благодаря элегантному и продуманному дизайну наушники плотно прилегают к уху, а силиконовые насадки предотвращают дискомфорт при длительном ношении и выпадение даже при самом интенсивном движении.

Фото: bosestore.ru

Bose Sport Earbuds защищены от влаги, пота и непогоды. Они прошли тщательную проверку на прочность и точно останутся в отличной форме.

Sennheiser Momentum True Wireless 2

Мгновенное подключение, продолжительное время работы (до четырёх часов от одной зарядки) и мощные динамики помогут сделать тренировку ещё увлекательнее. На самих наушниках имеется сенсорное управление, которое позволит отрегулировать громкость и ответить на звонок, не доставая телефон.

Фото: sennheiser.ru

Удобные вкладыши обеспечивают надёжную фиксацию и не выпадают даже во время занятий спортом. Наушники прослужат долгое время за счёт высококачественных материалов и защиты от влаги.

10 самых необычных гаджетов для занятий спортом 10 самых необычных гаджетов для занятий спортом

Jabra Elite Active 75t

Эта беспроводная модель удобна как для повседневного использования, так и для спорта. Благодаря амбушюр-вкладышам можно наслаждаться музыкой, не боясь, что наушник выпадет в самый неподходящий момент.

Регулятор громкости и переключатель треков на самих наушниках позволяют настраивать звук без смартфона или основного устройства. Кнопка ответа вызова и встроенный микрофон дают возможность звонить в любое время.

Фото: jabra.ru

Наушники легко заряжать вне дома благодаря специальному чехлу. А радиус действия до 10 м позволит слушать музыку через аксессуар, даже если смартфон находится в другой комнате.

Beats Powerbeats Pro

Вставные наушники Powerbeats Pro могут кардинально изменить ваши тренировки. Ни проводов, ни ограничений — только музыка, которая вдохновляет двигаться вперёд.

Модель с лёгкой конструкцией и усиленной защитой от пота и влаги создана специально для эффективных занятий. Благодаря регулируемым заушным дужкам и нескольким размерам насадок наушники сидят максимально удобно и остаются на месте независимо от того, насколько интенсивно вы двигаетесь.

Фото: apple.com

Каждый наушник оснащён аккумулятором на девять часов непрерывной работы, а с использованием футляра для подзарядки время прослушивания увеличивается до 24 часов: просто наслаждайтесь музыкой. Если наушники всё-таки разрядились, пяти минут подзарядки с технологией Fast Fuel хватит на два часа прослушивания музыки.

Руками не трогать: как примерить цифровую одежду? Руками не трогать: как примерить цифровую одежду?

AfterShokz Aeropex

У этих наушников необычный по сравнению с остальными дизайн и уникальная система передачи звука, которая использует эффект костной проводимости. Крепление выполнено в виде сверхгибкой зашейной дуги из титана. Динамик не закрывает ухо, поэтому вы всегда будете слышать окружающую обстановку — можно не переживать о безопасности во время пробежек. Встроенный аккумулятор обеспечит до восьми часов беспрерывной работы, а полная зарядка займёт не более двух часов.

Фото: aftershokz.com

Водоотталкивающий корпус позволит заниматься на улице в любую погоду и даже погружаться на глубину до 1 м на 30 минут.

Комментарии
Рекомендуем вам
Популярные материалы
На диете по-итальянски: как приготовить «правильную» пиццу
На диете по-итальянски: как приготовить «правильную» пиццу
Ни рыба ни мясо: как приготовить овощи на гриле
Ни рыба ни мясо: как приготовить овощи на гриле
TOP 3
Почему некоторые продукты нельзя греть в микроволновке?
Почему некоторые продукты нельзя греть в микроволновке?
Питание
Американка похудела на 27 кг за карантин. И радикальные диеты тут ни при чём
Американка похудела на 27 кг за карантин. И радикальные диеты тут ни при чём
Тренды
Ноги врозь: как научиться садиться на шпагат
Ноги врозь: как научиться садиться на шпагат
Фитнес
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021