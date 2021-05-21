Под бит: 5 беспроводных наушников для занятий спортом

Им не страшны ни дождь, ни долгие тренировки.

Многим нравится заниматься под музыку или смотреть любимый сериал на беговой дорожке. Но делать это с проводными наушниками не очень удобно — всегда есть риск случайно зацепить шнур, уронить телефон или планшет и даже споткнуться самому. В таком случае на помощь придут беспроводные устройства. Рассказываем о шести удобных моделях, которые можно взять с собой и в фитнес-зал, и на корт, и в парк.

Bose Sport Earbuds

Эти наушники созданы, чтобы зарядить вас энергией на всю тренировку. Благодаря элегантному и продуманному дизайну наушники плотно прилегают к уху, а силиконовые насадки предотвращают дискомфорт при длительном ношении и выпадение даже при самом интенсивном движении.

Фото: bosestore.ru

Bose Sport Earbuds защищены от влаги, пота и непогоды. Они прошли тщательную проверку на прочность и точно останутся в отличной форме.

Sennheiser Momentum True Wireless 2

Мгновенное подключение, продолжительное время работы (до четырёх часов от одной зарядки) и мощные динамики помогут сделать тренировку ещё увлекательнее. На самих наушниках имеется сенсорное управление, которое позволит отрегулировать громкость и ответить на звонок, не доставая телефон.

Фото: sennheiser.ru

Удобные вкладыши обеспечивают надёжную фиксацию и не выпадают даже во время занятий спортом. Наушники прослужат долгое время за счёт высококачественных материалов и защиты от влаги.

Jabra Elite Active 75t

Эта беспроводная модель удобна как для повседневного использования, так и для спорта. Благодаря амбушюр-вкладышам можно наслаждаться музыкой, не боясь, что наушник выпадет в самый неподходящий момент.

Регулятор громкости и переключатель треков на самих наушниках позволяют настраивать звук без смартфона или основного устройства. Кнопка ответа вызова и встроенный микрофон дают возможность звонить в любое время.

Фото: jabra.ru

Наушники легко заряжать вне дома благодаря специальному чехлу. А радиус действия до 10 м позволит слушать музыку через аксессуар, даже если смартфон находится в другой комнате.

Beats Powerbeats Pro

Вставные наушники Powerbeats Pro могут кардинально изменить ваши тренировки. Ни проводов, ни ограничений — только музыка, которая вдохновляет двигаться вперёд.

Модель с лёгкой конструкцией и усиленной защитой от пота и влаги создана специально для эффективных занятий. Благодаря регулируемым заушным дужкам и нескольким размерам насадок наушники сидят максимально удобно и остаются на месте независимо от того, насколько интенсивно вы двигаетесь.

Фото: apple.com

Каждый наушник оснащён аккумулятором на девять часов непрерывной работы, а с использованием футляра для подзарядки время прослушивания увеличивается до 24 часов: просто наслаждайтесь музыкой. Если наушники всё-таки разрядились, пяти минут подзарядки с технологией Fast Fuel хватит на два часа прослушивания музыки.

AfterShokz Aeropex

У этих наушников необычный по сравнению с остальными дизайн и уникальная система передачи звука, которая использует эффект костной проводимости. Крепление выполнено в виде сверхгибкой зашейной дуги из титана. Динамик не закрывает ухо, поэтому вы всегда будете слышать окружающую обстановку — можно не переживать о безопасности во время пробежек. Встроенный аккумулятор обеспечит до восьми часов беспрерывной работы, а полная зарядка займёт не более двух часов.

Фото: aftershokz.com

Водоотталкивающий корпус позволит заниматься на улице в любую погоду и даже погружаться на глубину до 1 м на 30 минут.