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Кто может оформить налоговый вычет за фитнес, как правильно оформить налоговый вычет за фитнес: рекомендации юриста

Приятное с полезным: как вернуть деньги за занятия фитнесом
Арина Забгаева Анастасия Матинова
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Как получить налоговый вычет за фитнес?
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Впервые получить налоговый вычет можно будет в 2023 году.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете за «физкультурно-оздоровительные услуги». Вернуть можно будет 13% от трат на фитнес, но их сумма не должна превышать 120 тысяч рублей в год. Вместе с юристом и налоговым консультантом Анастасией Матиновой разбираемся, кто может получить налоговый вычет, как его оформить и когда это можно будет сделать.

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Кто может получить налоговый вычет за фитнес?

Налоговый вычет за расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг могут получить все, кто платит подоходный налог по ставке 13%. Причём распространяется он не только на взрослых, но и на их несовершеннолетних детей: за них вычет могут оформить родители.

За какие траты можно получить налоговый вычет за фитнес?

Прежде всего стоит отметь, что максимальная сумма расходов, на которую можно оформить налоговый вычет, составляет 120 000 рублей в год. Пока неизвестно, на какие именно категории товаров и услуг будет распространяться вычет за фитнес. Предполагается, что в список войдут расходы на покупку абонементов в фитнес-центры, оплата спортивных детский школ и т.п.

Фото: istockphoto.com

Конкретный перечень должны подготовить и утвердить в Правительстве РФ. Точная дата пока неизвестна.

Когда можно будет получить налоговый вычет за фитнес?

Впервые вычет можно будет получить за траты, которые вы совершите в 2022 году. То есть, сам вычет получится оформить только в 2023-м.

Как правильно оформить налоговый вычет?

Сделать это можно двумя способами: через работодателя или самостоятельно, подав налоговую декларацию.

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Чтобы получить вычет через работодателя, нужно:

  • собрать документы, подтверждающие ваши траты (полный список будет утверждён позже);
  • обратиться в налоговую инспекцию и получить уведомление о праве на вычет;
  • передать уведомление в бухгалтерию по месту работы.

После этого компания не будет вычитывать из вашей зарплаты 13% НДФЛ, пока полностью не компенсирует вычет.

Фото: istockphoto.com

Чтобы получить вычет самостоятельно, нужно:

  • зайти в личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте Федеральной налоговой службы nalog.gov.ru;
  • перейти в раздел «Жизненные ситуации» – «Подать декларацию 3-НДФЛ»;
  • заполнить декларацию и прикрепить сканы документов, подтверждающих траты на фитнес.

Декларацию проверяют не больше трёх месяцев, затем выделяется месяц на принятие решения о выплате и 10 дней для перевода денежных средств на ваш счёт. В некоторых случаях декларацию могут проверить и быстрее.

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Этот способ считается одним из самых распространённых. Но его особенность в том, что декларацию можно заявить только по расходам за прошедший год.

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Теги Lifestyle Фитнес •••

Заглавное фото: istockphoto.com

Источник: «Чемпионат»

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