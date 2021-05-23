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Как работает организм человека: тест на знание своего тела

Насколько хорошо вы знаете своё тело? Тест
Эвелина Агабабаева Арина Забгаева
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Как работает организм человека?
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Вы когда-нибудь задумывались как работает организм человека?

Хотя в школе у всех была биология, большинство мало что помнят из курса анатомии. Многие знают, где находятся наиболее важные органы, например, мозг или сердце, но о расположении других только догадываются. Есть и те, кто не знает, за что отвечает тот или иной орган. Что такое слезное мясцо? Где можно нащупать щитовидную железу? Какой он, самый большой человеческий орган? А самая сильная мышца?

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Но зачем всё это знать? Для наглядности сравним тело человека с машиной. Для чего изучают устройство автомобиля? Чтобы понимать, как правильно его эксплуатировать, куда обратиться, если что-то сломалось. То же касается и человеческого организма. Разбираясь в анатомии, мы лучше сознаём, как к нему относиться. Изучая тело, узнаём, как правильно худеть или набирать массу, почему стоит отказаться от пагубных привычек в пользу ЗОЖ.

Составили тест, который поможет узнать, как хорошо вы разбираетесь в собственном теле, а может, и узнать что-то новое.

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