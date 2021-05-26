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Почему не стоит тренироваться в одних и тех же местах: мнения бегуна и йога

Почему спортсмены предпочитают иногда менять место тренировок?
Павел Сухоруков
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Смена локации принесёт в ваши занятия спортом много нового.

Скорее всего, вы замечали, что, начиная заниматься по новой программе тренировок, вы прогрессируете и добиваетесь других результатов. Со временем всё замедляется и вы оказываетесь на плато вашего результата (когда вы продолжаете тренироваться по той же программе, в том же зале, а динамики в результате практически не видно).

Если продолжать «в том же духе» — однообразно тренироваться и заниматься там, куда вы ходите годами, — вероятнее всего, результаты не улучшатся радикально. Периодически нужно выходить из «зоны комфорта» — менять тренера или место занятий — и попробовать новое. Все это поспособствует благоприятному развитию ваших физических качеств.

Как понять, что твоя тренировка тебе не подходит? Как понять, что твоя тренировка тебе не подходит?

Эксперты рассказали нам, как изменения в тренировочном процессе влияют на него и к чему это приведёт.

Полина Степанова
Полина Степанова
Беговой и лыжный марафонец, организатор спортивных сборов и путешествий для любителей

Любая смена локации в тренировочном процессе — это хорошо. Если мы говорим о банальном — побежать сегодня в другой парк или на другой стадион — то это смена «картинки» и покрытия.

Первое — положительно влияет на нервную систему, немного разгружает мозг, а также добавляет новых красок и впечатлений.

Второе — хорошо прокачает мышцы-стабилизаторы и внесёт разнообразие. Обязательно меняйте асфальт на грунт, если есть такая возможность. В идеальном мире — нужно бегать по всем поверхностям, которые доступны, но дозировать твёрдые (такие как асфальт, бетон, плитка).

Когда вы долго занимаетесь в одном и том же зале, ваша нервная система начинает расслабляться. Вы ленитесь тренироваться и откладываете сегодняшнюю тренировку на послезавтра.

Заставлять себя заниматься спортом — плохой путь для развития. Спорт должен нравиться, а занятия не должны доставлять дискомфорт. Интерес к тренировкам всегда нужно поддерживать.

Алиса Недоговорова
Алиса Недоговорова
Преподаватель по хатха- и аэро-йоге, автор и создатель онлайн-курса по хатха-йоге Yogaforu.ru

Что касается практики йоги, смена места практик, то есть студий, очень уместна в начале пути. Таким образом новичок может лучше понять различные направления, какой стиль практики больше ему откликается, больше подходит его темпераменту и телу, а также найти своего преподавателя.

Лично я практически всегда практикую самостоятельно и в любой точке, где нахожусь, будь то дом или путешествие. Однажды делала практику в аэропорту. Я с радостью посещаю разные студии, всегда рада поучиться новому у классных преподавателей.

Помимо любимого места тренировок, необходимо менять и тренировочный процесс. Это нужно для разностороннего и гармоничного развития тела. У вас всегда должна быть возможность использовать разные упражнения и режимы нагрузки во время тренировок.

Что стоит иногда менять в тренировочной программе?

  • Упражнения. Можно оставить базовые движения и разбавить их вспомогательными новыми, с которыми вы ещё не сталкивались;
  • Количество подходов и повторений;
  • Место тренировок. Можете разбить по дням недели, когда будете тренироваться в зале и на улице и периодически менять дни ;
  • Порядок упражнений. Например, вы начинали каждую тренировку с упражнений на мышцы ног, а теперь попробуйте с упражнений для рук или спины.
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Если за время занятий спортом у вас вырисовалась программа, которую вы очень любите, — не нужно от неё отказываться навсегда. Попробуйте временно сменить тренировки, а после вернитесь к своим любимым упражнениям.

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