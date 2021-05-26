Почему спортсмены предпочитают иногда менять место тренировок?

Скорее всего, вы замечали, что, начиная заниматься по новой программе тренировок, вы прогрессируете и добиваетесь других результатов. Со временем всё замедляется и вы оказываетесь на плато вашего результата (когда вы продолжаете тренироваться по той же программе, в том же зале, а динамики в результате практически не видно).



Если продолжать «в том же духе» — однообразно тренироваться и заниматься там, куда вы ходите годами, — вероятнее всего, результаты не улучшатся радикально. Периодически нужно выходить из «зоны комфорта» — менять тренера или место занятий — и попробовать новое. Все это поспособствует благоприятному развитию ваших физических качеств.

Эксперты рассказали нам, как изменения в тренировочном процессе влияют на него и к чему это приведёт.

Полина Степанова Беговой и лыжный марафонец, организатор спортивных сборов и путешествий для любителей Любая смена локации в тренировочном процессе — это хорошо. Если мы говорим о банальном — побежать сегодня в другой парк или на другой стадион — то это смена «картинки» и покрытия.



Первое — положительно влияет на нервную систему, немного разгружает мозг, а также добавляет новых красок и впечатлений.



Второе — хорошо прокачает мышцы-стабилизаторы и внесёт разнообразие. Обязательно меняйте асфальт на грунт, если есть такая возможность. В идеальном мире — нужно бегать по всем поверхностям, которые доступны, но дозировать твёрдые (такие как асфальт, бетон, плитка).

Когда вы долго занимаетесь в одном и том же зале, ваша нервная система начинает расслабляться. Вы ленитесь тренироваться и откладываете сегодняшнюю тренировку на послезавтра.



Заставлять себя заниматься спортом — плохой путь для развития. Спорт должен нравиться, а занятия не должны доставлять дискомфорт. Интерес к тренировкам всегда нужно поддерживать.

Алиса Недоговорова Преподаватель по хатха- и аэро-йоге, автор и создатель онлайн-курса по хатха-йоге Yogaforu.ru Что касается практики йоги, смена места практик, то есть студий, очень уместна в начале пути. Таким образом новичок может лучше понять различные направления, какой стиль практики больше ему откликается, больше подходит его темпераменту и телу, а также найти своего преподавателя.



Лично я практически всегда практикую самостоятельно и в любой точке, где нахожусь, будь то дом или путешествие. Однажды делала практику в аэропорту. Я с радостью посещаю разные студии, всегда рада поучиться новому у классных преподавателей.

Помимо любимого места тренировок, необходимо менять и тренировочный процесс. Это нужно для разностороннего и гармоничного развития тела. У вас всегда должна быть возможность использовать разные упражнения и режимы нагрузки во время тренировок.

Что стоит иногда менять в тренировочной программе?

Упражнения. Можно оставить базовые движения и разбавить их вспомогательными новыми, с которыми вы ещё не сталкивались;

Количество подходов и повторений;

Место тренировок. Можете разбить по дням недели, когда будете тренироваться в зале и на улице и периодически менять дни ;

Порядок упражнений. Например, вы начинали каждую тренировку с упражнений на мышцы ног, а теперь попробуйте с упражнений для рук или спины.

Если за время занятий спортом у вас вырисовалась программа, которую вы очень любите, — не нужно от неё отказываться навсегда. Попробуйте временно сменить тренировки, а после вернитесь к своим любимым упражнениям.