Как грамотно собрать чемодан в отпуск

Любая поездка в отпуск сопровождается сборами чемодана, которые нередко приносят дискомфорт. Прежде чем отправиться в путь, нужно хорошенько все продумать: собрать всё нужное и оставить дома ненужное. Мы составили универсальный список вещей, которые вам точно пригодятся в поездке.
Деньги и документы
Проверьте по списку, все ли лежит в вашем чемодане:
- Загранник с действующей визой для поездок за рубеж или паспорт гражданина РФ для поездок по стране.
- Медстраховка.
- Билеты на самолёт/поезд (можно в электронном виде).
- Автомобильные права (если едете за границу, нужны международные!).
- Наличка.
- Бронь отеля (можно в электронном виде).
Подсказка: чтобы не везти с собой кучу бумажек, некоторые документы можно сфоткать!
Фото: istock.com
Одежда
У модниц всегда возникают проблемы с выбором нарядов, которые взять в отпуск. Каждый образ неповторим и хочется взять с собой всё. Не надо так, ведь скорее всего вы не наденете и половины вещей.
Вот список предметов одежды, без которых вы не обойдётесь:
- Купальник\плавки (лучше возьмите две пары, чтобы была возможность переодеться).
- Пара футболок и рубашек, юбка\шорты (для теплых стран).
- Теплая кофта или ветровка.
- Нижнее бельё.
- Носки.
- Шлёпки.
- Головной убор для защиты от солнца.
- Солнцезащитные очки.
Прежде чем начать собирать одежду и обувь, продумайте, чем вы будете заниматься на отдыхе. Некоторые вещи отфильтруются сами собой.
Косметика и предметы личной гигиены
Здесь тоже всё стоит тщательно продумать. Вся декоративная косметика, которая есть у вас дома, точно не потребуется.
Что точно понадобится:
- Зубная щётка и паста.
- Шампунь и гель для душа (лучше берите наборы для путешествий).
- Бритвенный станок (его кладите только в чемодан!).
- Уходовая косметика (берите только то, чем вы пользуетесь каждый день).
- Солнцезащитный крем и средство после загара.
Будьте внимательны! В ручной клади в самолёте можно провозить далеко не всё. Например, запрещены к перевозке жидкости объёмом больше 100 мл. Уточняйте на сайтах авиакомпаний, что стоит класть только в чемодан.
Фото: istock.com
Лекарства
Внимательно отнеситесь к сбору аптечки, особенно, если у вас есть какие-то заболевания или аллергия. Проследите, чтобы в вашей дорожной аптечке были:
- Обезболивающие.
- Жаропонижающие.
- Противоаллергены.
- Антисептики и бактерицидные пластыри.
- Средства при отравлении и расстройствах желудка.
Если у вас есть какие-то заболевания, в первую очередь соберите лекарства, которые будут вам жизненно необходимы в поездке.
Техника
Про смартфоны напоминать не будем, о них вы точно никогда не забудете. Предлагаем также взять с собой:
- Наушники.
- Портативная зарядка.
- Фотоаппарат.
- Электронную книгу.
Помните, что аккумулятор у гаджетов иногда садится. Возьмите с собой провода, чтобы зарядить их.
Как оптимизировать место в чемодане?
Итак, всё необходимое наготове. Вещи осталось только упаковать. Вот несколько лайфхаков, как быстро и компактно сложить предметы, чтобы ваш чемодан закрылся:
- Одежду лучше не складывать, а скручивать. Это сэкономит место.
- Убирайте обувь в специальные мешки. Любимые туфли не испортятся и не испачкают одежду.
- Крем, зубную пасту и жидкие средства положите в отдельную косметичку или в герметичный пакет. Если упаковка испортится и жидкость вытечет, ваши вещи останутся чистыми.
- Хрупкое кладите между вещами, и тогда вы всё довезёте в целости.
- То, что может понадобиться срочно, кладите в боковые карманы.
- Лёгкие вещи кладите наверх, обувь – вниз, а пустоту между вещами заполняйте мелкими предметами.
- Оставьте место под подарки и сувениры.
Теперь вы точно готовы отправиться в отпуск. Приятного путешествия!