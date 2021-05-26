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Что взять в дорогу: список необходимых вещей, которые пригодятся в поездке

Как грамотно собрать чемодан в отпуск
Маргарита Иванникова Валерия Майорова
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Что положить в чемодан в отпуск?
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Советы для тех, кто не хочет брать с собой на отдых ничего лишнего.

Любая поездка в отпуск сопровождается сборами чемодана, которые нередко приносят дискомфорт. Прежде чем отправиться в путь, нужно хорошенько все продумать: собрать всё нужное и оставить дома ненужное. Мы составили универсальный список вещей, которые вам точно пригодятся в поездке.

Деньги и документы

Проверьте по списку, все ли лежит в вашем чемодане:

  • Загранник с действующей визой для поездок за рубеж или паспорт гражданина РФ для поездок по стране.
  • Медстраховка.
  • Билеты на самолёт/поезд (можно в электронном виде).
  • Автомобильные права (если едете за границу, нужны международные!).
  • Наличка.
  • Бронь отеля (можно в электронном виде).

Подсказка: чтобы не везти с собой кучу бумажек, некоторые документы можно сфоткать!

Фото: istock.com

Одежда

У модниц всегда возникают проблемы с выбором нарядов, которые взять в отпуск. Каждый образ неповторим и хочется взять с собой всё. Не надо так, ведь скорее всего вы не наденете и половины вещей.

Вот список предметов одежды, без которых вы не обойдётесь:

  • Купальник\плавки (лучше возьмите две пары, чтобы была возможность переодеться).
  • Пара футболок и рубашек, юбка\шорты (для теплых стран).
  • Теплая кофта или ветровка.
  • Нижнее бельё.
  • Носки.
  • Шлёпки.
  • Головной убор для защиты от солнца.
  • Солнцезащитные очки.

Прежде чем начать собирать одежду и обувь, продумайте, чем вы будете заниматься на отдыхе. Некоторые вещи отфильтруются сами собой.

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Косметика и предметы личной гигиены

Здесь тоже всё стоит тщательно продумать. Вся декоративная косметика, которая есть у вас дома, точно не потребуется.

Что точно понадобится:

  • Зубная щётка и паста.
  • Шампунь и гель для душа (лучше берите наборы для путешествий).
  • Бритвенный станок (его кладите только в чемодан!).
  • Уходовая косметика (берите только то, чем вы пользуетесь каждый день).
  • Солнцезащитный крем и средство после загара.
Будьте внимательны! В ручной клади в самолёте можно провозить далеко не всё. Например, запрещены к перевозке жидкости объёмом больше 100 мл. Уточняйте на сайтах авиакомпаний, что стоит класть только в чемодан.

Фото: istock.com

Лекарства

Внимательно отнеситесь к сбору аптечки, особенно, если у вас есть какие-то заболевания или аллергия. Проследите, чтобы в вашей дорожной аптечке были:

  • Обезболивающие.
  • Жаропонижающие.
  • Противоаллергены.
  • Антисептики и бактерицидные пластыри.
  • Средства при отравлении и расстройствах желудка.

Если у вас есть какие-то заболевания, в первую очередь соберите лекарства, которые будут вам жизненно необходимы в поездке.

Техника

Про смартфоны напоминать не будем, о них вы точно никогда не забудете. Предлагаем также взять с собой:

  • Наушники.
  • Портативная зарядка.
  • Фотоаппарат.
  • Электронную книгу.

Помните, что аккумулятор у гаджетов иногда садится. Возьмите с собой провода, чтобы зарядить их.

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Как оптимизировать место в чемодане?

Итак, всё необходимое наготове. Вещи осталось только упаковать. Вот несколько лайфхаков, как быстро и компактно сложить предметы, чтобы ваш чемодан закрылся:

  • Одежду лучше не складывать, а скручивать. Это сэкономит место.
  • Убирайте обувь в специальные мешки. Любимые туфли не испортятся и не испачкают одежду.
  • Крем, зубную пасту и жидкие средства положите в отдельную косметичку или в герметичный пакет. Если упаковка испортится и жидкость вытечет, ваши вещи останутся чистыми.
  • Хрупкое кладите между вещами, и тогда вы всё довезёте в целости.
  • То, что может понадобиться срочно, кладите в боковые карманы.
  • Лёгкие вещи кладите наверх, обувь – вниз, а пустоту между вещами заполняйте мелкими предметами.
  • Оставьте место под подарки и сувениры.

Теперь вы точно готовы отправиться в отпуск. Приятного путешествия!

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