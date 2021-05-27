Максимум от природы: зачем добавлять в свой рацион зелень?

Один плюс очевиден — можно съесть гору и при этом не набрать лишний вес.

Летний сезон богат на витамины: солнечный витамин D, множество овощей и фруктов по сниженным ценам на полках супермаркетов. Но чтобы получить от природы максимум, не стоит забывать и о зелени. Она не только добавит блюдам вкус, но и благоприятно повлияет на организм. В чём польза зелени и как правильно включить её в рацион, рассказывает нутрициолог Анна Гарнова.

Чем полезна зелень?

Зелень — это чистый источник витаминов, минералов, антиоксидантов. Среди важных элементов также есть энзимы, которые помогают расщеплению жиров, белков и углеводов. Добавляя зелень в каждый приём пищи, вы помогаете своему желудочно-кишечному тракту быстрее и качественнее переваривать еду. Кроме того, она содержит полезную клетчатку, которая поддерживает микрофлору кишечника и нормализует пищеварение.

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Зелень хороша и небольшой энергетической ценностью на относительно большой размер порции. Можно съесть пачку зелени, получить необходимые нутриенты, наесться и при этом не превысить ежедневный калораж. Поэтому её хорошо добавлять для объёма порции. Например, 40 г гречки и шпинат — довольно внушительная порция еды.

Последние исследования подтверждают, что насыщение зависит в том числе от того, сколько пищи человек видит на тарелке. Это подтверждает работа, опубликованная в Национальной электронной библиотеке здравоохранения США. Учёные выяснили, что в человеческом глазе работает механизм «визуальной подсказки». Например, при одинаковой порции еды, поданной на маленькой и большой тарелке, люди скорее выберут меньшую тарелку, потому что так размер кажется больше.

Как правильно включить зелень в рацион?

Чтобы включить зелень в рацион и сделать его разнообразным, можно начать с покупки готовых смесей в магазине и добавлять понемногу в каждый приём пищи. Не зацикливайтесь на чём-то одном, экспериментируйте, пробуйте и выбирайте то, что больше нравится по вкусу. Конкретной порции зелени, которую обязательно нужно съесть, нет: ешьте столько, сколько хочется.

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Зелень подходит всем, но людям с нарушениями работы ЖКТ стоит внимательно прислушиваться к организму. Если после свежей появляется вздутие, можно её тушить: так продукт легче усваивается, хотя и теряет часть питательных веществ.