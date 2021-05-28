Действительно ли нужен крем для зоны вокруг глаз?

Одной из самых проблемных зон лица считается кожа вокруг глаз, поэтому считается, что для неё нужно специальное средство. Как, чем и в каком возрасте ухаживать за такой чувствительной кожей? Разобраться поможет врач-косметолог, дерматолог Арина Киреева.

Зачем нужен крем вокруг глаз?

Среди основных функций крема вокруг глаз можно выделить три.

Увлажнение кожи. Чем более увлажнённая кожа, тем меньше мелких морщинок появляется на поверхности из-за сухости кожи.

Спасение от тёмных кругов под глазами и от мешков.

Помощь от возрастных, более глубоких морщин и мимических заломов.

Защита от факторов внешнего воздействия. Например, прямые солнечные лучи, перепады температур и, безусловно, разрушение из-за свободных радикалов.

Фото: istockphoto.com

Соответственно, главная функция зависит от состава конкретного крема.

Может ли крем вокруг глаз помочь избавиться от морщин?

Это зависит от того, как образовались морщины. Они могут появиться из-за сухости или в результате активности лицевых мышц. Последние называют мимическими. От них не получится полностью избавиться с помощью крема. В таком случае он может лишь улучшить состояние кожи вокруг глаз, уменьшив глубину проявления морщин, но не убрать их целиком. Дело в том, что каждый раз при улыбке включается мимический компонент, который будет провоцировать образование морщины и её углубления.

С какого возраста нужно начинать пользоваться кремом вокруг глаз?

На самом деле всё достаточно индивидуально. Если кожа вокруг глаз более тонкая, чувствительная и сухая, то чем раньше, тем лучше. А после 20 лет косметолог настоятельно рекомендует пользоваться кремом для зоны вокруг глаз, хотя бы просто увлажняющим.

Фото: istockphoto.com

Кому нельзя пользоваться кремом вокруг глаз?

Эксперт считает, что таких людей не существует. Те, кто жалуется, что у них отекают глаза из-за крема, скорее всего, неправильно его наносят или некорректно подбирают. Средства отличаются по степени действия, поэтому выбирать их следует аккуратно.

Можно ли заменять крем вокруг глаз обычными кремами для лица?

Категорически нельзя. Кожа вокруг глаз по строению отличается от кожи лица. Это видно невооружённым глазом. Она тоньше, менее плотная и более чувствительная. В ней практически отсутствует подкожно-жировая клетчатка, что способствует накоплению жидкости, появлению отёков и потери упругости кожи. Поэтому крем для зоны вокруг глаз должен быть отдельный — с учётом её особенностей.