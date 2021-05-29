От него зависят важные процессы в организме, а его недостаток может подразумевать серьёзные проблемы.

О чём говорит уровень гемоглобина и когда нужно его повышать?

Многие слышали о гемоглобине, но не все знают, что это такое и почему его уровень в организме так важен. А ведь он выполняет несколько жизненно важных функций. Вместе с врачом общей практики Европейского Медицинского Центра Азаматом Жамбеевым рассказываем, что представляет из себя гемоглобин, какой его уровень считается нормой и что делать, если он слишком низкий.

Зачем организму нужен гемоглобин?

Это вещество белковой природы, содержащееся в эритроцитах (красных кровяных тельцах). Состоит из двух частей, отражённых в его названии, — гема (небелковой части) и простого белка глобина.

Гемоглобин обеспечивает транспорт кислорода. В капиллярах лёгких с одной его молекулой максимально связываются четыре молекулы кислорода и образуют оксигемоглобин. Затем в потоке крови эритроциты доставляют эту связку к органам и тканям. Здесь необходимый для окислительных процессов кислород освобождается от связи с гемоглобином.

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Кроме того, гемоглобин способен связывать в тканях небольшое количество диоксида углерода (углекислого газа) и освобождать его в лёгких, выводя из организма. Также это соединение выполняет буферную функцию: играет важную роль в стабилизации водородного показателя крови (pH). Нормальное значение pH крови лежит между 7,35 и 7,40.

О чём говорит низкий и высокий уровень гемоглобина?

При уменьшении количества гемоглобина у человека развивается анемия. Основной причиной этого считается дефицит железа.

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Также анемия бывает связана с дефицитом витамина В12 или фолиевой кислоты.

Кроме того, снижение уровня гемоглобина может быть вызвано преждевременной гибелью эритроцитов, увеличением скорости их разрушения. Такое состояние наблюдается при некоторых иммунных нарушениях, длительных инфекционных заболеваниях, в результате воздействия лекарств и химических веществ окислительного действия, ядов, ожогов и обморожений, инфекционных факторов и др.

Повышение показателя гемоглобина выше нормы может говорить об обезвоживании организма или о высоком количестве эритроцитов. Повышенный гемоглобин наблюдается при врождённых и приобретённых пороках сердца, заболеваниях лёгких, некоторых онкологических заболеваниях. Также уровень может быть выше нормы после физической нагрузки и в целом у жителей высокогорья, что связано с реакцией компенсации: высокогорный воздух беден кислородом, и таким способом организм увеличивает его содержание в крови.

Какой уровень гемоглобина считается нормальным?

Для взрослого мужчины норма гемоглобина составляет 130-160 г/л крови, для взрослой женщины — 120-140 г/л.

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Для детей нормой считаются такие значения:

новорождённые дети до двух недель жизни — не ниже 150 г/л;

дети от двух до четырёх недель жизни — 120 г/л и выше;

дети возрастом от шести до 59 месяцев — 110-140 г/л;

дети возрастом от пяти до 11 лет — 115-140 г/л;

дети возрастом от 12 до 14 лет — 120-150 г/л;

дети старше 15 лет — 130-160 г/л.

Когда нужно повышать уровень гемоглобина?

При снижении уровня гемоглобина ниже указанных норм необходимо обратиться к врачу. Корректируют его, учитывая причину развития анемии. Важная задача лечения — устранение основного заболевания. Поэтому при определении в крови низкого гемоглобина необходимо пройти целый ряд обследований.

Как повысить уровень гемоглобина?

Способ лечения анемии зависит от её степени и причины возникновения. В большинстве случаев железодефицитной анемии врачи назначают препараты железа и дают рекомендации по диете. Лечение В12-дефицитной анемии основывается на том, чтобы восполнить дефицит с помощью препаратов витамина В12. Почти во всех случаях это позволяет получить положительный эффект.

К продуктам с высоким содержанием железа относятся моллюски, субпродукты, красное мясо, шпинат, бобовые, тыквенные семечки, киноа, брокколи, тофу, тёмный шоколад. При В12-дефицитной анемии необходимо включать продукты питания, богатые этим витамином: говядину, также субпродукты, яйца, молоко, сыр, зелёные листовые овощи. В качестве вспомогательного средства могут выступать блюда с высоким содержанием аскорбиновой кислоты: красный перец, чёрная смородина, шиповник, цитрусовые. Рекомендуется пить витаминный чай из ягод, если нет аллергии и других противопоказаний.

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Самостоятельно составить правильную диету сложно. Это должен делать специалист с учётом нормы железа, которая необходима пациенту при его уровне гемоглобина. Особенно важно это для детей и беременных женщин.

Не следует без выяснения причины анемии пытаться самостоятельно повысить уровень гемоглобина, необходимо своевременно обратиться к врачу.