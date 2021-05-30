Что нужно знать о метаболизме?

С каждым годом всё больше людей задаются вопросом правильного питания и здоровья в целом. Один из аспектов, о котором задумываются в первую очередь, — обмен веществ. Правда, далеко не все понимают, как он работает и зачем нужен. Можно ли ускорить или замедлить метаболизм, почему у кого-то он медленный, а у кого-то — быстрый, как похудеть при медленном обмене веществ? Разбираемся вместе с нутрициологом Анной Гарновой.
Что такое обмен веществ и для чего он нужен?
Если просто, то обмен веществ, или метаболизм — это то, сколько энергии ежедневно тратит организм, чтобы жить. Если потребление энергии больше, чем траты, жировая масса начинает расти — и наоборот.
Метаболизм можно разделить на базальный (затраты энергии во время обычной жизнедеятельности), внетренировочную активность, тренировочную активность и расщепление пищи.
Фото: istockphoto.com
Базальный метаболизм (Basal Metabolic Rate) высчитывается по специальной формуле:
мужчины: 66 + (13,7 X вес тела в кг) + (5 X рост в см) — (6,8 X возраст в годах);
женщины: 65 + (9,6 X вес тела в кг) + (1,8 X рост в см) — (4,7 X возраст в годах).
Также можно провести биоимпедансный анализ состава тела, специальная аппаратура для этого есть во многих фитнес-залах.
Базальный метаболизм не сильно разнится в течение жизни. У женщин он составляет примерно 1200-1500 ккал, у мужчин — около 1700 ккал.
Почему у одних метаболизм быстрый, а у других — медленный?
По большому счёту метаболизм падает или растёт за счёт внетренировочной активности (NEAT). Когда вы ходите пешком, занимаетесь уборкой дома, танцуете у плиты, играете с детьми — вы разгоняете метаболизм. Из-за этого и создаётся впечатление, что у кого-то обмен веществ быстрый, а у кого-то — медленный. Если проводите за ноутбуком весь день, вечером едете домой на такси — метаболизм высоким не будет.
Фото: istockphoto.com
Кроме того, у мужчин и женщин метаболизм разный в силу разного роста и мышечной массы. Стоит отметить, что с возрастом внетренировочная активность естественным образом снижается, мышц становится меньше и обмен веществ замедляется.
Можно ли разогнать или замедлить метаболизм?
Изменить метаболизм можно. Для этого необходимо увеличить внетренировочную активность и провести замеры процента мышечной массы. А вот продуктов, ускоряющих обмен веществ, не существует — это миф. Есть такие, на расщепление которых организм тратит больше энергии, чем в них содержится. Но полный процесс переваривания пищи составляет примерно 3% от общего метаболизма. Так что это совершенно не значительные цифры.
Кроме того, быстрый обмен веществ — вовсе не залог эффективного похудения. Сбросить вес можно в любом случае, если грамотно составить рацион и тренировочный план.
Не стоит говорить плохо о своём теле и обмене веществ, в частности, вешать ярлыки типа «хороший» или «плохой» метаболизм. При здоровом образе жизни главное — ощущать себя здоровым. А всё остальное — уже нюансы.