Что нужно знать о метаболизме?

Тайн и мифов об обмене веществ множество. Отвечаем на популярные вопросы о работе организма.

С каждым годом всё больше людей задаются вопросом правильного питания и здоровья в целом. Один из аспектов, о котором задумываются в первую очередь, — обмен веществ. Правда, далеко не все понимают, как он работает и зачем нужен. Можно ли ускорить или замедлить метаболизм, почему у кого-то он медленный, а у кого-то — быстрый, как похудеть при медленном обмене веществ? Разбираемся вместе с нутрициологом Анной Гарновой.

Что такое обмен веществ и для чего он нужен?

Если просто, то обмен веществ, или метаболизм — это то, сколько энергии ежедневно тратит организм, чтобы жить. Если потребление энергии больше, чем траты, жировая масса начинает расти — и наоборот.

Метаболизм можно разделить на базальный (затраты энергии во время обычной жизнедеятельности), внетренировочную активность, тренировочную активность и расщепление пищи.

Фото: istockphoto.com

Базальный метаболизм (Basal Metabolic Rate) высчитывается по специальной формуле:

мужчины: 66 + (13,7 X вес тела в кг) + (5 X рост в см) — (6,8 X возраст в годах);

женщины: 65 + (9,6 X вес тела в кг) + (1,8 X рост в см) — (4,7 X возраст в годах).

Также можно провести биоимпедансный анализ состава тела, специальная аппаратура для этого есть во многих фитнес-залах.

Базальный метаболизм не сильно разнится в течение жизни. У женщин он составляет примерно 1200-1500 ккал, у мужчин — около 1700 ккал.

Почему у одних метаболизм быстрый, а у других — медленный?

По большому счёту метаболизм падает или растёт за счёт внетренировочной активности (NEAT). Когда вы ходите пешком, занимаетесь уборкой дома, танцуете у плиты, играете с детьми — вы разгоняете метаболизм. Из-за этого и создаётся впечатление, что у кого-то обмен веществ быстрый, а у кого-то — медленный. Если проводите за ноутбуком весь день, вечером едете домой на такси — метаболизм высоким не будет.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, у мужчин и женщин метаболизм разный в силу разного роста и мышечной массы. Стоит отметить, что с возрастом внетренировочная активность естественным образом снижается, мышц становится меньше и обмен веществ замедляется.

Можно ли разогнать или замедлить метаболизм?

Изменить метаболизм можно. Для этого необходимо увеличить внетренировочную активность и провести замеры процента мышечной массы. А вот продуктов, ускоряющих обмен веществ, не существует — это миф. Есть такие, на расщепление которых организм тратит больше энергии, чем в них содержится. Но полный процесс переваривания пищи составляет примерно 3% от общего метаболизма. Так что это совершенно не значительные цифры.

Кроме того, быстрый обмен веществ — вовсе не залог эффективного похудения. Сбросить вес можно в любом случае, если грамотно составить рацион и тренировочный план.

Не стоит говорить плохо о своём теле и обмене веществ, в частности, вешать ярлыки типа «хороший» или «плохой» метаболизм. При здоровом образе жизни главное — ощущать себя здоровым. А всё остальное — уже нюансы.