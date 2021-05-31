Почему не стоит злоупотреблять сиропами для кофе и какие из них полезнее?

Сегодня очень популярны добавки к кофе, которые маскируют кофейную горечь и добавляют необычный вкус. Кофеманы смело экспериментируют со смелыми сочетаниями, ведь выбор сиропов очень велик. Однако злоупотреблять ими не стоит. Из чего их делают, чем могут быть опасны и есть ли полезная альтернатива, рассказывает нутрициолог Мила Микитюк.

Из чего делают сиропы?

В состав обычных сиропов, как правило, входят:

сахар, его больше всего;

концентрированный ароматизатор;

сок;

красители Е.

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Вредны ли сиропы сами по себе?

Если мы говорим про сиропы, которые добавляют на заправках в коктейли или в кофе, то они не несут никакой пользы. В них содержится большое количество сахара, который плохо влияет на пищеварение и становится пищей для грибковой микрофлоры в кишечнике. Из-за этого перестают усваиваться витамины и полезные вещества. А мы начинаем получать только калории. Излишки углеводов и жиров отправляются в жировую ткань — так организм запасает их.

Например, если выпить латте или капучино с сиропом, то на какое-то время появляется иллюзия, будто не хочется есть. На самом деле это происходит из-за высокой калорийности добавки. В латте с сиропом более 600 ккал, что сравнимо с полноценным приёмом пищи. Тем не менее, после того как срабатывает инсулин, уровень глюкозы снова падает и чувство голода просыпается с новой силой.

Обязательно ли полностью отказываться от сиропов, чтобы похудеть?

Безусловно, полностью отказываться от чего-то не стоит. Нутрициолог придерживается такого подхода, при котором можно есть всё, нужно только знать, когда и сколько. Главное — придерживаться адекватных порций, ведь от всего сладкого, жирного, солёного, перчёного трудно отказаться насовсем. Эксперт советует употреблять подобную пищу и добавки до 16:00. Если вы считаете БЖУ, то сиропы нужно добавлять в калораж.

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Даже на диете можно есть практически всё, если делать это правильно. Качественные сиропы в небольшом количестве несут пользу. А в неограниченных объёмах даже самый правильный и здоровый продукт способен причинить колоссальный вред.

Есть ли здоровая альтернатива сиропам?

Да, если мы говорим про натуральные сиропы. Они изготавливаются при низких температурах, поэтому сохраняют все полезные свойства. Тем более «правильные» сиропы имеют низкий гликемический индекс и не вызывают резкого скачка сахара в крови.

Сироп из агавы. Появился в Мексике. Производится при 46°C. Он достаточно низкокалорийный — 310 ккал на 100 г.

Преимущества:

выводит шлаки и токсины;

укрепляет иммунитет;

борется с воспалениями;

снижает аппетит и уровень холестерина в крови;

улучшает усвоение кальция.

Фото: istockphoto.com

Кленовый сироп. Он производится из сока сахарного клёна и без использования ароматизаторов. В нём содержится много витаминов и минералов и всего 260 ккал на 100 г.

Преимущества:

стимулирует работу поджелудочной железы (она вырабатывает гормон инсулин, который убирает глюкозу из крови);

чистит кровеносную систему;

борется с воспалительными процессами;

усиливает потенцию у мужчин, поскольку в нём содержится много цинка и марганца.

Сироп топинамбура. Он родом из Северной Америки. Его изготавливают при температуре 50-60°C. В нём примерно 270 ккал на 100 г. Благодаря довольной низкой температуре изготовления сохраняются все витамины, например, группы А, B, E, которые очень полезны для кожи, витамин Е, железо, кальций, магний. Также стоит отметить наличие важных кислот: янтарной, яблочной и лимонной.

Преимущества: