Топ-10 летних музыкальных фестивалей
Где потусить в июне-августе?
Esquire Weekend, 5 июня, Хлебозавод
Фестивальное пространство будет представлено в виде знакомых рубрик самого журнала: «Диалоги», «Правила жизни», «Гардероб», «Фото».
Trancemission Summer Magic,11-12 июня, Adrenaline Stadium
Транс-музыка — это Магия. Мир звука и света, вселенная удивительных секретов и мифических существ – всё это главный фестиваль транс-музыки в стране — Trancemission Summer Magic.
Дикая мята,18-20 июня
Мультиформатный фестиваль, который отказывается от любых музыкальных границ. Мировые звёзды, ведущие российские исполнители и невероятное количество света и звука!
Locals Only 2021, 19 июня, Гребной канал
Спортивно-музыкальный фестиваль — посвящён развитию сёрфинга в России. Каждый гость сможет выбрать свой стиль музыки, вид спорта и стать частью экстремального комьюнити.
ВДНХ Music Fest, 25 июня
ВДНХ Music Fest — это любимые хиты разных жанров и эпох в исполнении Этери Бериашвили, Нины Шацкой и других популярных музыкантов, финалистов теле-проектов «Голос», «Песни», «Романтика Романса».
Доброфест, 1 июля, аэродром «Левцово»
Фестиваль, который является завсегдатаем ежегодной подборки музыкальных мероприятий – официально возвращается в летний лайн-ап и готовится задать жару в этом году.
Летний джазовый фестиваль, 2 июля
Летний фестиваль джазовой музыки в Московской консерватории. На сцене выступит Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема.
Chess & Jazz, 23-24 августа
Фестиваль шахмат и джаза пройдёт в московском саду «Эрмитаж». Новые имена в лайнапе фестиваля — британский дуэт Kaleida, Wild Brass, Under Influence и Dizzy Dutch Duck.
Signal, 19-22 августа
Пройдет в арт-парке «Никола-Ленивец» под Калугой. Фестиваль продолжает набирать обороты и развивать концепцию масштабно-культурного феномена без влияния большого мегаполиса.
Booking Machine Festival, 28 августа, Music Media Dome
Свежий лайн-ап артистов, огромная концертная площадка на две сцены: zavet, May Wave$, Mnogoznaal, Saluki, Эрика Лундмоен, 104, Kurt92, Лауд, Everthe8, polnalyubvi, Dequine, Алмо, Ian Hopeless.
Топ-10 летних музыкальных фестивалей
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