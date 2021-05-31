Тест: насколько вы зависимы от интернета и гаджетов?

Дайте угадаем, первое, что вы делаете после того, как отключили будильник утром – заходите в интернет. Правильно? «А как иначе? Столько всего случилось за ночь!» – ответите вы.

Интернет прочно занял своё место в нашей повседневной жизни. Не случайно почти 60% населения планеты пользуются им. Для одних всемирная сеть — это срочная и важная работа в крупной компании, для других творчество, для третьих – смешные мемчики про котят. Так легко найти в сети что-то, что будет вам по душе и увлечёт на долгое время. И гаджетов, через которые можно выйти в интернет, огромное множество.

Возможно, вы не раз задумывались о том, насколько сильно зависимы от сети и гаджетов, а может всё знаете и пробуете иногда проводить интернет-детокс дни. Попробуйте тест на уровень зависимости от современных технологий, узнаете много нового о себе. Отвечайте только честно, а мы гарантируем, что сохраним результат в тайне. Погнали!