Доверяй, но проверяй: можно ли заразиться коронавирусом в маске и перчатках?

«Поскольку вы, должно быть, следили за новостями о коронавирусе по всему миру, то знаете, что ни одно правительство, ни один орган здравоохранения не может взять на себя гарантии в этом отношении. Это риск, который берём на себя все мы», — сказала главный операционный директор Международного олимпийского комитета Лана Хаддад в официальном заявлении. Об этом сообщает информагентство Kyodo.

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Почему же риск заражения остаётся, даже если соблюдать все меры безопасности? Разбираемся вместе с терапевтом Европейского Медицинского Центра, кандидатом медицинских наук Петром Глазуновым.

Как работает вирус?

Известно, что COVID-19 передаётся воздушно-капельным путём. Он находится и размножается в организме заболевшего, преимущественно в верхних дыхательных путях. Однако сейчас поступает всё больше информации о том, что вирус может поражать практически любой орган и систему, отмечает врач.

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При разговоре, кашле, чихании и смехе коронавирус попадает во внешнюю среду с капельками слюны и мокроты и распространяется по воздуху. Так он может попасть на слизистые оболочки верхних дыхательных путей другого человека, где продолжает размножаться и распространяться внутри другого организма.

COVID-19 способен «жить» на различных объектах в высушенном виде до трёх дней, а в жидкостях — до семи. Он чувствителен к нагреванию: погибает через 45 минут при температуре 56°С, в течение пяти — при 70°С. Кроме того, уничтожить коронавирус можно с помощью ультрафиолетового облучения и дезинфицирующих средств.

Как работают средства защиты?

Мытьё рук, использование антисептиков и ультрафиолетовое облучение помогают убить вирус, прекратить его дальнейшее распространение и, как следствие, защитить себя и окружающих от заражения.

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Перчатки и маски — это механические барьеры, которые не позволяют COVID-19 попасть на поверхность кожи и слизистые дыхательных путей. А благодаря соблюдению дистанции в 1,5 м вирус «не успевает» долететь от носителя до здорового человека.

Почему можно заразиться, даже если соблюдать все меры предосторожности?

Маски — это однослойный фильтр. Они значительно ограничивают попадание вирусов в дыхательные пути, однако не гарантируют 100% защиты. Более того, теряют эффективность через 2-3 часа — после вирусы и бактерии начинают накапливаться на её поверхности. Так, маска не только перестаёт защищать вас, но и создаёт условия для распространения вируса. Поэтому важно менять её минимум каждые три часа.

На перчатках коронавирус также способен сохраняться долгое время. Поэтому латексные следует обрабатывать антисептиком, а тканевые рекомендуется стирать после каждого использования.

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Даже если вы соблюдаете все меры безопасности, риск заразиться всё же остаётся, например, неправильно снять маску или забыть вовремя сменить перчатки. Но это не значит, что нужно пренебрегать средствами защиты и социальной дистанцией. Чем больше людей соблюдает меры предосторожности, тем меньше вероятность заболеть для каждого из нас.