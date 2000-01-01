Как не обгореть на солнце?
Пусть голова кружится от впечатлений, а не от перегрева.
Не забывайте про SPF-крем
Оптимальный фактор защиты от вредных лучей — SPF-30. Находясь на солнце, не забывайте обновлять крем каждые два часа.
Загорайте до 11:00 или после 16:00
Именно в это время самое безопасное солнце. Оно поможет получить равномерный загар и убережёт от ожогов. Но забывать про солнцезащитный крем не стоит!
Больше пейте
Чтобы не перегреться, пейте больше не только воды, но и других напитков: кваса, морса и зелёного чая. Причём часто и небольшими порциями.
Откажитесь от вредных привычек
В жару лучше воздержаться от курения, употребления крепкого чёрного чая, кофе и спиртных напитков.
Как не обгореть на солнце?
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