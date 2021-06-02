Отдых на колёсах: плюсы и минусы автомобильного туризма

На своей машине путешествовать приятнее и удобнее, но есть несколько нюансов.

Автотуризм появился в начале XX века, однако популярным он стал недавно. Всё из-за того, что свои машины стали появляться у многих людей, а также улучшилось качество дорог.

Современные автомобили настолько разнообразны, что каждый найдёт себе машину по душе. Для путешествий можно купить легковушку, дом на колесах или внедорожник. В кроссовер с лёгкостью поместится семья или компания друзей. Осталось выбрать спутников.

Но есть и те, кто предпочитает авто самолёты или поезда. Почему? Разбираемся в плюсах и минусах автомобильного туризма.

Преимущества

Свобода в передвижении и маршруте. Порой хочется остановиться на полпути, чтобы полюбоваться красотами или взять на заправке ароматный кофе — такая возможность определённо будет!

Масса впечатлений и постоянное ощущение приключения. Тем более если вы отправились в путешествие с компанией.

Все вещи под рукой. Всегда есть возможность достать из багажника термокружку, не потревожив при этом незнакомого соседа.

Можно взять с собой любой багаж, никто не ограничивает вас по весу.

Питомец всегда с вами. Не придётся мучить своего четвероногого друга в багажном отделении или клетке.

Фото: istockphoto.com

Однако у каждого аспекта нашей жизни есть не только плюсы, но и минусы.

Недостатки

Траты на бензин и платные дороги. Иногда путешествие на своём авто может выйти дороже перелёта или поездки на поезде.

Поломка машины. Например, прокол колеса. Разбираться с этой неприятностью придётся хозяину авто и тем, кто едет вместе с ним.

Штрафы за нарушения ПДД и скоростного режима, которые поджидают на каждом шагу.

Аварии. Они, к сожалению, иногда случаются на трассах в самый непредвиденный момент.

Усталость. Даже самым опытным водителям через несколько часов непрерывной езды нужно отдыхать. Хорошо если во время поездки можно с кем-то поменяться, однако не всегда такая возможность есть.

Прохождение границы. Иногда этот момент занимает очень много времени и утомляет.

Фото: istockphoto.com

Проверьте машину перед путешествием

Перед поездкой вам нужно отвезти машину на техосмотр. Помните, что, даже если вы ас в вождении, можете многого не знать о том, как в автомобиле всё устроено. Не экономьте на профессиональных механиках, пусть они осмотрят вашу машину перед путешествием, и вы точно будете знать, что с ней всё хорошо.

Попасть в неприятную ситуацию может любой автомобилист. Навыки и самая надёжная машина не гарантируют, что вы не попадёте в ДТП.

К неприятностям всегда нужно быть готовым. Вот что обязательно должно быть в машине на случай экстренной ситуации: