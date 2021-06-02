Фастфудом сыт не будешь: где вкусно и полезно пообедать в Москве?

При быстром темпе жизни в большом городе сложно за всем уследить и везде успеть. Нередко современному человеку не хватает времени, чтобы организовать правильное питание. Не у всех есть время, чтобы готовить еду с собой, а в кафе рядом с офисом чаще всего можно найти только фастфуд. Собрали шесть мест в столице, где можно пообедать вкусно и без вреда для фигуры.

«Vеганутые»

Адрес: улица Лесная, 20.

Ближайшее метро: Белорусская, Менделеевская.

«Vеганутые» — это место, специализирующееся на веганских блюдах. Если вы давно мечтали попробовать яичницу без яиц или сырники без творога, смелее заходите в «Депо» — корнер находится именно там. В меню вы сможете найти, как веган-лазанью за 550 рублей, так и крем-суп из батата за 300 рублей. Если вам захочется сладенького, стоит попробовать крем-торт из авокадо. А легендарные сырники без творога и ягодный латте с корицей обойдутся в 500 рублей.

Bowlroom

Адрес: Сытинский переулок, 4.

Ближайшее метро: Тверская.

Это кафе отлично подойдёт, чтобы и позавтракать, и пообедать, и даже поработать. Если хочется сладких фруктов, можно взять манго-боул с семенами чиа за 390 рублей. А если душа просит чего-то солёненького, карри-боул с бататом и чёрным рисом за 450 рублей поможет насытиться на оставшийся день.

Touch of Matcha

Адрес: Пресненская набережная, 10с2.

Ближайшее метро: Международная, Деловой центр.

Это место отличается флекситарианской кухней. То есть, здесь смогут поесть как вегетарианцы, так и те, кто не исключил животную пищу из рациона. Будда-боул с тофу-гриль и ежевичным соусом за 450 рублей особенно оценят любители экспериментировать и пробовать новое. Для быстрого перекуса на ходу можно взять поке-ролл Avo за 420 рублей: вы удивитесь, как хорошо могут сочетаться манго и красная капуста.

Soul in the Bowl

Адреса: «Брикет Маркет» (улица Цветной бульвар, 15, метро Цветной бульвар), Москва-Сити, БЦ «Город Столиц» (метро Деловой центр, башня Москва), «Депо» (улица Лесная, 20, метро Белорусская).

Привыкли всё делать сами, многие не понимают ваши вкусы в еде? Тогда попробуйте это место: здесь вы можете собрать собственный боул примерно за 450 рублей. А детский боул с курицей и овощами обойдётся в 300 рублей. Тут каждый найдёт что-то себе по вкусу: есть и острые блюда, и боулы для веганов.

«Техникум»

Адрес: Большая Дмитровка, 7/5с2.

Ближайшее метро: Театральная.

Блюда в «Техникуме» отличаются красивой и необычной подачей, но и по вкусу не уступают внешему виду. Недавно в гастробистро собрали пикник-боксы: туда входят два сэндвича, с тунцом и пастрами, ассорти сыров, орехи, мёд, свежие овощи с соусом руй, клубника и эклер с маком. Стоит такой набор 1490 рублей. А если вы хотите перекусить внутри, отлично подойдут оладьи из кабачков с пастрами из говядины и яйцо пашот за 430 рублей.

AVOCADO.point

Адреса: улица Усачева, 26 (метро Спортивная), проспект Мира, 26с2 (метро Проспект Мира), Цветной бульвар 15с1 (метро Цветной бульвар), улица Мытная, 74 (метро Тульская).

Если вы фанат авокадо и не представляете без него свой обед, это место — настоящая находка. Здесь весь день подают завтраки, есть блюда для веганов и не только. Например, авобургер с креветками, манговым чатни и страчателлой или с лососем и крем-чизом обойдутся в 660 рублей.