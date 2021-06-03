Что будет, если долго не убираться дома?

Кажется, что можно сэкономить время на домашних делах для чего-то более важного. Но не спешите убирать швабру в дальний шкаф.

Знакомая ситуация: вроде ничего особо не делаете, а бардак сам собой появляется? Каждый день заново приходится раскладывать вещи по местам, со временем надоедает так часто убираться и хочется просто оставить всё как есть. Но чем это может быть чревато? Разбираемся вместе с учёными.

Понижение работоспособности

Уборка даёт ощутить чувство выполненного долга и заставляет делать больше. Так, хотя вы могли быть уставшими, после уборки может внезапно появиться желание спланировать рацион на неделю или выполнить задачу, которую давно откладывали. А когда вокруг царит хаос и беспорядок, никакими делами заниматься не хочется.

Фото: istockphoto.com

Учёные выяснили, что люди, в доме которых большую часть времени царит порядок, более здоровые и счастливые.

Ухудшение дисциплины

Одна невымытая ложка в раковине собирает целую гору грязной посуды. Стоит отложить одно дело, как тут же к нему добавится ещё пара-тройка. Всё это накапливается и даже может привести к нежеланию выходить из дома, посещать спортзал, гулять. Попробуйте прибраться, даже если вам кажется, что в квартире и так порядок. Например, красиво разложите вещи или переберите одежду в шкафу. Сами почувствуете, что хочется делать ещё и ещё.

Плохой сон

Согласно данным National Sleep Foundation, беспорядок может вызвать беспокойство и повлиять на сон, более того, у людей, которые каждое утро заправляют постель, на 19% выше шанс хорошо выспаться.

Фото: istockphoto.com

Влияние порядка на качество сна для аллергиков ещё больше: пыль может значительно его ухудшить.

Упаднические настроения

Если бардак никто не видит, зачем тратить время на уборку? После таких мыслей отпадает желание звать кого-то в гости, а может, и вовсе общаться, куда-то двигаться и что-то делать. Может возникнуть чувство одиночества и эмоционального застоя. Решит проблему регулярная уборка, с которой можно управиться и за 20 минут.

Потеря уверенности в себе

Когда всё лежит на своих местах, вы чувствуете — всё под контролем. Не нужно опаздывать из-за того, что где-то в хламе потерялись ключи и их необходимо найти до выхода из дома. А когда вы понимаете, что дома, где вы проводите бóльшую часть времени, всё под контролем, это влияет и на другие сферы жизни. Например, помогает чувствовать себя увереннее и комфортнее.