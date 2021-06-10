Куда сходить в Санкт-Петербурге во время Евро, чтобы увезти с собой крутые снимки

Чемпионат Европы по футболу стартует уже 11 июня, и это не может не радовать футбольных болельщиков. На этот раз турнир точно не отложат, но УЕФА всё же пришлось внести некоторые изменения. Так власти Дублина не смогли гарантировать, что в июне зрители смогут болеть с трибун, поэтому матчи города-организатора достались Санкт-Петербургу. А Испания перенесла место проведения игр из Бильбао в Севилью.



Что будет с поездками за границу, пока неясно. Тут каждая страна снова решает самостоятельно: пускать или не пускать туристов к себе в гости на время турнира. Если вы всё же сможете добраться до городов-участников Евро за невероятными эмоциями от футбольного праздника, то не забудьте нафотографировать тысячу памятных снимков. Сделать такие поможет новый vivo X60 Pro — официальный смартфон чемпионата Европы по футболу, а мы совместно со спортивным фотографом Денисом Тыриным – подобрать самые интересные для болельщиков места, фотогеничные локации и ракурсы в Санкт-Петербурге. Ведь до него точно получится добраться!

Питер — город с футбольной историей

У Санкт-Петербурга длинная футбольная история: именно здесь впервые в Российской Империи зародился футбол и состоялся первый матч. По исторически значимым местам пройтись можно и сейчас, несмотря на изменения, которые произошли со временем.



Начинаем маршрут с осени 1893 года: тогда на гиппо-циклодроме Семёновского полка в перерыве между конными заездам состоялась показательная игра в «ножной мяч». Сейчас там находится площадь перед Театром юного зрителя.



Далее отправляемся в 1897 год – именно эту дату приписывают первому официальному матчу в истории российского футбола. Состоялся он на плацу Кадетского корпуса, играли между собой футболисты Василеостровского кружка, состоявшего полностью из опытных англичан, и Кружка любителей спорта, который представляли петербуржцы. Родоначальники футбола обыграли жителей Петербурга с разгромным счётом 6:0. Газеты писали, что англичане были техничны и сыгранны, а петербуржцы – самоотверженны. Ну а слово «футбол» в русском языке тогда ещё не прижилось – вместо этого писали «игра в ножной мяч». Чтобы прикоснуться к истории, отправляйтесь на Кадетскую линию, 1.

Оттуда – на проспект Добролюбова, 21, к дому, где некогда жил основоположник отечественного футбола Георгий Дюпперон. В 1901 году он вместе с Джоном Ричардсоном основывал Петербургскую футбольную лигу, в 1912 году стал секретарём Всероссийского футбольного союза, который создал вместе с единомышленниками у себя дома.



По стопам футбольной истории идём к стадиону «Петровский». Раньше на его месте располагался дворец императрицы Екатерины II, но в 1912 году он сгорел, а после революции остров превратили в спортивный блок. В 1924-1925 гг. там начали возводить стадион им. Ленина. С тех пор арену несколько раз реконструировали, последний раз – перед Олимпиадой-80. Во время Игр там тренировались команды Группы А: Кубы, Кувейта, Замбии, Чехословакии, Венесуэлы, Колумбии и Нигерии. В середине 90-х стадион стал домашним для «Зенита» – клуб остался там на долгих 22 года. Трибуны «Петровского» видели многое, в том числе первые золотые медали петербуржского клуба и разгром «Баварии» в полуфинале Кубка УЕФА.

Назад в современность. Где будут располагаться фан-зоны?

Северная столица примет восемь матчей группового этапа и игру 1/4 финала, поэтому, даже если у вас нет билета на стадион, поехать всё равно стоит — хотя бы ради самого Петербурга и, конечно же, посещения фан-зон. Их будет три: на Дворцовой площади, Конюшенной площади и перед дворцом спорта «Юбилейный». Количество человек в каждой будет ограниченно, поэтому лучше приходить заранее!

Нет сомнения, что атмосфера в городе будет потрясающая – опыт чемпионата мира не даст соврать. Для классных кадров в фан-зоне нужно мало: атрибутика сборной и улыбка. В смартфоне же вам пригодится хорошая стабилизация, которая поможет не беспокоиться за чёткость кадра. Ведь фан-зоны — это всегда про заряженную позитивом толпу болельщиков и движение.

Отойдя от футбола: 5 локаций для необычных снимков

Питерские дворы

Если вы вдруг захотите на какое-то время забыть о футболе и отправиться за необычными кадрами, то сперва стоит найти питерские дворы-колодцы.

Денис Тырин спортивный фотограф Постарайтесь отмерить самый центр пространства, чтобы добиться идеальной перспективы домов. Для эффектного селфи нужно дождаться пасмурную, облачную погоду — в Санкт-Петербурге сделать это несложно, включить широкоугольный режим передней камеры и на вытянутой руке выглянуть из любого угла, стремясь головой занять центр кадра. Следите за тем, чтобы голова на сливалась с границами здания и была на чистом небесном фоне.

Где искать такие дворы? Мы собрали несколько адресов:

– Невский проспект, д.3;

– Караванная, д. 14;

– Рубинштейна, 15-17;

– 4-я линия, д. 5;

– наб. реки Фонтанки, 92;

– Малый проспект Петроградской стороны, 1Б;

– ул. Кирочная, д. 24.

Крыши

Продолжаем прогулку по городу-музею и забираемся на один из символов Петербурга – крышу. Подобрать идеальную вам помогут местные ребята, которые лучше нас знают, как забраться туда, где можно встретить рассвет или проводить закат. Чтобы фото получилось чётким и качественным, необязательно носить с собой профессиональную съёмочную технику. Достаточно использовать режим HDR, который есть в камере vivo X60 Pro, ну а после заката на помощь придёт режим ночной съёмки.

Каналы

Прокатитесь по каналам Петербурга – водные прогулки могут стать отличной альтернативой пешим экскурсиям. Более того, рассматривать историческую архитектуру удобнее с воды, потому что по велению Петра I все значимые строения располагались фасадами к воде. Под мостами можно загадывать желания (чтобы сборная России вышла из группы, например), а с воды – кричать всем о своей любви к команде.

Денис Тырин спортивный фотограф Украсьте лодку атрибутикой вашей сборной. Режиму спортивной съемки будет всё равно на любые колебания волн, и все фотографии получатся чёткими с максимальной детализацией.

Как устроить? В сезон представители экскурсионных фирм через громкоговорители предлагают туристам различные прогулки, так что пропустить такое почти нереально – обычно они стоят у набережных, где водные пути пересекаются с пешими маршрутами. Но можно забронировать всё заранее на одном из множества сайтов, предлагающих подобные прогулки. Экскурсии проходят по расписанию, длятся около часа или полутора, стоят от 600 рублей.

Порт

Севкабель – модное пространство Петербурга на берегу Финского залива, открытое в 2018 году. Исторический «серый пояс» городской гавани переделали в общественное культурно-деловое пространство, ставшее местом притяжения молодёжи. Там можно и вкусно поесть, и получить новые знания на множестве выставок и лекций, и слиться в едином танцевальном порыве на фестивале или концерте, которых, мы уверены, будет немало во время Евро. Ну, и просто насладиться потрясающими видами. Приходить сюда лучше к закату – с «Панорамного вида» открывающийся обзор на уходящее солнце прекрасен.

Как добраться?

От станций метро ходят прямые маршруты общественного транспорта, мы собрали самые удобные варианты:



м. Василеостровская.

До остановки «Средний пр. (В.О.): трамваи 40 и 6, маршрутки 30 и 44.

До остановки «Фабрика им. Веры Слуцкой»: маршрутка К359Б и автобус 151.



м. Приморская.

До остановки «Пл. Морской Славы»: автобус 151, троллейбусы 10 и 11, маршрутки K690 и К359А.



м. Спортивная.

Трамвай 40 и 6.



м. Невский проспект, м. Площадь Восстания.

До остановки «Вёсельная ул.»: автобус 7, троллейбусы 10 и 11.



Для автомобилистов предусмотрена платная парковка: 3 часа – 100 рублей, каждый последующий час – 50 руб.



Также до порта можно добраться по воде – к причалу пришвартовываются теплоходы, ходящие по трём маршрутам: «Балтийский Круиз» (обзорная экскурсия), «Уходим на Закат» и «Город-Порт» (трансфер туда-обратно). Отправления осуществляются с двух адресов:

– Сенатская пристань: Английская наб. 2. Искать напротив конституционного суда и за Александровским садом. Ближайшее метро – ст. Адмиралтейская.



– Дворцовая пристань: Дворцовая наб. 36. Искать за Зимним дворцом. Ближайшее метро – ст. Адмиралтейская.

Граффити

Самое крутое место с искусством на уличных стенах – граффити-двор на Лиговском. Яркие краски, сюжеты, переходящие один в другой и образующие целую галерею – отличное место для сочного памятного снимка. В очень солнечный день разглядеть насыщенный цвет граффити на экране телефона поможет дисплей с высоким разрешением, хорошими уровнями яркости и контрастности.



Раньше попасть во двор можно было только случайно или по совету знающего человека, а сейчас там расположилась терраса бара, поэтому сделать крутые кадры можно без каких-либо препятствий. А заодно и выпить кофе (или чего покрепче).

Как найти?

Лиговский проспект, 39.

м. Площадь восстания.

Ещё фотогеничные граффити можно найти:



– В «Переулке Радищева». Арт-галерею под открытым небом создал художник Олег Лукьянов, разработав технологию перенесения распечатанной картины на стену. Найти можно по адресу ул. Радищева, 4.

– На ул. Маяковского, 5 есть граффити, посвящённое Виктору Цою.

– На Гороховой, 31 можно окунуться в атмосферу Петербурга 19 века – художники разрисовали двор так, что получился островок истории.

– у Александро-Невской лавры есть шестиметровое граффити с изображением Сергея Бодрова. Художники выбрали локацию неслучайно: рядом находится кладбище, а так как пропавший без вести актёр так и не был найден, они решили сделать там место памяти.

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Футбол за кружкой: спортивные пабы Питера

Если во время Евро вам не удастся попасть на стадион, в фан-зоне вы уже были (или по-просту туда не хотите), а все фотогеничные маршруты пройдены от и до, то расслабиться и посмотреть футбол можно в самых спортивных барах Петербурга. Например, в «Альпен-хаусе». Фишка этого места в огромных экранах, из-за чего создаётся ощущение присутствия на арене. Одновременно в баре могут находиться 1000 гостей, так что пива собственного производства хватит на всех.

Адрес:

Ул. Южная дорога, 17

м. Новокрестовская, м. Крестовский Остров

Средний чек: 1200-1500 руб.

Желающим окунуться в трушную фанатскую атмосферу советуем сходить в бар болель-щиков «Зенита» «СБГ 25».

Адрес:

ул. Гончарная 25

м. Маяковская

Средний чек: 800 руб без напитков.



Ещё один классный спортивный паб – Street Food №1 «Большая перемена». Там столько экранов для просмотра матчей, что даже сотрудники теряются и не могут назвать их точное количество. Для просмотра обустроены три больших зала, в каждом из которых показывают разные матчи.

Адрес:

наб. Университетская 25

м. Василеостровская

Средний чек: 700 руб без напитков.

Где ещё смотреть футбол?

– Brugge. Бельгийский паб с пивной каруселью в меню. Попробуйте забронировать диван, который стоит прямо напротив большого телевизора!

Адрес: наб. Макарова, 22. м. Спортивная/Василеостровская.



– The Office Pub. Паб в английском стиле в самом центре города.

Адрес: ул. Казанская, 5. м. Невский Проспект/Гостиный Двор.



– «Старгород». Чешская пивная с пивом собственного производства, варящегося по рецептам Пражского института пивоварения.

Адрес: ул. Казанская 7. м. Невский Проспект/Гостиный Двор.



Что ж, теперь вы точно готовы к поездке в футбольный Санкт-Петербург! А мы с нетерпением ждём начала легендарного турнира.