Один бургер — час на беговой дорожке: сколько вашего времени «стоит» фастфуд?

Сладкоежки всегда найдут повод, чтобы полакомиться любимыми сладостями, и причину, чтобы их не «отрабатывать». Но многие даже не осознают масштаб «трагедии» — если вовремя не «расплатиться» за пятничные посиделки с пиццей и колой, все вредные калории сразу же осядут на проблемных местах. Специально для любителей вредной еды мы подготовили наглядное пособие: сколько часов в спортзале «стоит» фастфуд. Вот 10 популярных блюд, которые придётся отрабатывать полдня.

Стандартный Биг-Мак

Калорийность: 490 ккал = 50 минут интенсивного кардио (бег, аэробика, эллипс).

Чтобы потратить столько же калорий при помощи силовых упражнений, потребуется 1 час 8 минут. А если к бургеру добавить порцию картошки фри, придётся удвоить нагрузку.

Фото: unsplash.com/@oscnord

Большая порция латте

Калорийность: 350 ккал = 1 час 39 минут йоги или силовой тренировки.

Танцы займут 1 час 6 минут, ходьба — 1 час 18 минут, катание на роликах — 39 минут, кардио и езда на велосипеде — 37 минут. Даже маленький стаканчик напитка содержит 90 ккал. А это 15 минут кардио или 20 минут силовых тренировок.

Стандартная порция картофеля фри

Калорийность: 434 ккал = 50 минут на беговой дорожке или 1 час 4 минуты силовых упражнений.

Имейте в виду, это почти четверть дневной нормы калорий.

Кусок пиццы «Маргарита»

Калорийность: 250 ккал = 50 минут бега или силовых упражнений.

На другое кардио «цена» выше — 59 минут, а ходьба займёт 1 час 23 минуты. Что уж говорить о том, если кусочек будет не один.

Большой стакан сладкой газировки

Калорийность: 210 ккал = 40 минут берпи или 30 минут интенсивной аэробики.

Любителям водных тренировок понадобится один час на аквааэробике.

Фото: unsplash.com/@nguyendhn

Жареные куриные крылышки (6 шт.)

Калорийность: 642 ккал = 1,5 часа на кардио или 1 час 15 минут на круговой тренировке.

Вместо этого можно пробежать полумарафон.

Стакан тёмного пива

Калорийность: 237 ккал = 50 минут интенсивного кардио или езды на велосипеде.

Бежать трусцой нужно будет 35 минут. Но кому захочется тренироваться после распития спиртного?

Шоколадный батончик

Калорийность: 507 ккал = 71 минута бега или 1,5 часа силового тренинга.

Стретчинг и йога займут около 2 часов. И да, даже в маленьком батончике весом всего 50 г тоже немало калорий: около 250 ккал, а это 59 минут кардио. Выбор в пользу горького шоколада сэкономит вам 30 минут.

Фото: unsplash.com/@sincerelymedia

Роллы «Филадельфия»

Калорийность: 355 ккал = 99 минут ходьбы или 39 минут бега.

Есть и другое решение — отказаться от обеда или ужина. Но это не вполне полезно.

Средняя пачка чипсов

Калорийность: 510 ккал = 30 минут на эллипсе и ещё 30 минут на круговой тренировке.

Или можно пробежать 10,5 км — вот чем грозит нездоровый перекус.

Всякий раз, когда захочется съесть что-то вредное, вспоминайте про эти цифры (полный список можно посмотреть здесь). Если дело уже сделано, сходите в спортзал — в этом случае сможете минимизировать последствия. А лучше выбирайте здоровое питание. Это сэкономит кучу времени и сил. Про тренировки тоже не стоит забывать: физические нагрузки ускоряют обмен веществ. Причём калории продолжают сжигаться даже после занятия. Силовые тренировки, например, разгоняют метаболизм на 30 %. И даже обычная растяжка улучшает кровообращение, что благотворно влияет на пищеварение.