Маску долой? Как вакцина от коронавируса влияет на иммунитет

Некоторые считают, что после прививки можно ходить без перчаток и не соблюдать дистанцию. Но чем это чревато?

Всё больше людей по всему миру решают сделать прививку от коронавируса. Так, на момент публикации в России полностью привились почти 13 тысяч человек (8,8% населения). Однако у многих до сих пор остаются вопросы о том, как работает вакцина, кому её нужно ставить и можно ли после этого заразиться. Разбираемся вместе с Екатериной Усиковой, терапевтом Европейского Медицинского Центра.

Как работает вакцина?

Вакцинация обеспечивает формирование иммунитета к заболеванию (специфических антител), в том числе к коронавирусной инфекции, искусственным путём. То есть, прививаясь, мы обеспечиваем устойчивость к инфекции, не болея. Попадая в организм человека, вакцина распознаётся иммунными клетками как угроза и имитирует все реакции, происходящие при заболевании COVID-19.

Фото: unsplash.com/@spencerbdavis

При этом, вакцинация — безопасный способ формирования иммунитета. Поскольку в составе вакцины нет живых частиц вируса, человек не может заболеть COVID-19 из-за прививки. Риски побочных реакций существенно меньше по сравнению с тяжёлым течением самого COVID-19.

Под влиянием вакцины формируется Т-клеточный и гуморальный иммунитет. Первый распознаёт вирус, когда его молекулы пытаются внедриться в организм, и эффективен при небольшом количестве вирусных частиц. А второй препятствует их распространению уже внутри, если человек контактирует с большой концентрацией вируса.

Особенно стойким считается Т-клеточный иммунитет. Его обеспечивают Т-клетки, которые формируются в процессе вакцинации и живут десятки лет. В то время как жизнь антител, отвечающих за гуморальный иммунитет, не настолько продолжительна.

Сколько действует эффект от прививки?

Исследования о том, сколько сохраняется иммунитет к COVID-19 после вакцинации, проводятся до сих пор. Тем не менее врач отмечает, что в каждом случае эта длительность индивидуальна. По имеющимся в настоящее время данным, в среднем речь идёт о 6-8 месяцах.

Нужно ли прививаться, если у вас есть антитела?

Если вы перенесли инфекцию (как симптомную, так и бессимптомную) больше шести месяцев назад и у вас были обнаружены антитела, рекомендуется вакцинироваться. Это обеспечит поддержание иммунитета и снизит риск повторной болезни.

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Можно ли заболеть после прививки от коронавируса?

К сожалению, вакцинация не даёт 100% гарантии незаражения COVID-19. Риск заболевания зависит не только от наличия иммунитета. Так, иммуногенность «Гам-КОВИД-Вак» (потенциальная способность вызвать иммунный ответ) составляет 92%. Обусловлено это тем, что в некоторых случаях иммунитет может не выработаться. Например, из-за низкой иммунологической активности при аутоиммунных заболеваниях (например, ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др.), онкологических и онкогематологических болезней в процессе терапии, а также после трансплантации солидных органов и гемопоэтических клеток. Кроме того, причиной может стать приём препаратов, оказывающих подавляющее действие на иммунитет, и индивидуальная невосприимчивость к этому типу вакцины.

В целом на заболеваемость влияют многие факторы, в том числе общее состояние организма. Обострение хронических болезней или любые острые заболевания будут повышать риск инфицирования при контакте с вирусом, даже если вы недавно сделали вакцину.

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Стоит помнить, что вакцинационный иммунитет к COVID-19 не только помогает сократить риск заражения, но и препятствует развитию тяжёлых форм инфекции.

Может ли человек, сделавший прививку, заразить других?

Пока точно неизвестно, может ли привившийся человек быть бессимптомным носителем коронавируса. Стоит помнить, что развиваются не только возможности защиты от COVID-19, но и сам вирус.

Пренебрегать мерами защиты не стоит даже после успешной вакцинации. Следует носить маски в общественных местах и транспорте, регулярно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. По данным учёных из Китая, ношение маски и соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 м снижает риск заболеваемости на 25%.