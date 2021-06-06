Тест: а это правда Россия?

В нашей стране тоже много красивых мест, не хуже, чем за границей! Сможете угадать, где что находится?

Многие россияне любят проводить свой отпуск за рубежом, чтобы полюбоваться красотами европейских стран. Но ведь Россия тоже богата невероятной природой, архитектурой и городами, напоминающими европейские. Порой угадать по фотографии, где находится то или иное место, бывает непросто.

Предыдущий год из-за пандемии получился очень сложным, но при этом интерес к внутреннему туризму в России в последнее время возрос. Он стал сильнее развиваться, и россияне начали открывать для себя всё больше интересных мест, которые можно посетить в нашей стране. Здесь каждый уголочек может напоминать что-то своё. Ведь на одну часть страны влияет азиатская культура, а на другую — европейская. Получается вдвойне интересный микс!

А теперь давайте поиграем! Сможете угадать по фото — Россия или нет? Поехали!