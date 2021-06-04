Некоторые привычки могут негативно сказаться на пищеварении и даже стать причиной лишних килограммов.

Поели — можно и поспать? Что нельзя делать сразу после еды

После плотного — или не очень — обеда у каждого свои ритуалы. Кто-то любит прогуляться на свежем воздухе, кто-то прилечь отдохнуть. А некоторые не могут обойтись без чая с десертом. Однако такие привычки не всегда приносят пользу, а зачастую даже вредят. Нутрициолог, фуд-блогер, эксперт Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM Алия Паташина рассказывает, что точно не стоит делать после еды.

Не пейте холодную воду

Прохладная вода замедляет процесс переваривания пищи. Это может вызвать спазм, сокращение стенок желудка. В целом, при приёме холодной воды пища буквально выталкивается из желудка. Это прямой путь к ожирению, ведь так невозможно насытиться и чувство голода наступит очень быстро. Думаю, вы замечали, что холодная еда насыщает намного хуже, чем тёплая. Вот почему рестораны быстрого питания агрессивно навязывают рекламой и яркими плакатами комплексные наборы с ледяной газировкой. Человек очень быстро проголодается и придёт снова.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, в кишечнике начинаются гнилостные процессы, еда нормально не переваривается. Белковая часть пищи не расщепляется полноценно и остаётся в организме. Это может привести к кишечным заболеваниям и дисбактериозу.

Не пейте чай

Обильное питьё мешает процессу пищеварения. Также в чае содержатся дубильные вещества, которые могут препятствовать усвоению важных микро- и макроэлементов, особенно железа, вызывая анемию, хроническую усталость и головокружения.

Некоторые чаи способствуют пищеварению, например, зелёный или травяной. Но людям, у которых есть проблемы с желудком, пить чай сразу после приёма пищи не рекомендуется.

Не ложитесь спать

Это очень плохая привычка. Помните крылатую фразу: «Поели — можно и поспать»? Почему же после еды клонит в сон? Дело в том, что во время приёма пищи активизируется парасимпатическая нервная система: замедляет приток крови к мышечным тканям и ускоряет её прилив к пищеварительному тракту. Организм не способен совмещать переваривание и активную деятельность, поэтому после плотного обеда зачастую так и тянет прилечь.

Фото: istockphoto.com

Но если вы всё же примите горизонтальное положение сразу после еды, часть пищевых соков может затекать из желудка обратно в пищевод, в результате появится изжога. Ложиться спать лучше не раньше чем через два часа после ужина.

Не курите

Курение после еды вызывает синдром раздраженного кишечника и не самым лучшим образом влияет на мышцы толстого кишечника. Никотин провоцирует спазм сосудов и нарушение кислородного обмена и препятствует выработке пищеварительных ферментов. Табачный дым попадает на слизистые желудочно-кишечного тракта, раздражает их и увеличивает риски многих заболеваний.

Кроме того, вместе с питательными веществами из пищи усваивается и никотин. Его доза приравнивается к десяти сигаретам, выкуренным за один раз. Это делает курение после еды особенно вредным. Лучше и вовсе отказаться от такой пагубной привычки.

Не надевайте тесную одежду

Плотные джинсы, ультратесная водолазка, туго затянутый ремень могут спровоцировать движение пищи из желудка обратно в пищевод. Это называется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Чтобы избежать неприятных последствий, не стоит старательно утягиваться после обеда.

Не принимайте ванну

Горячая вода усиливает приток крови ко всей поверхности тела и снижает кровоток в районе желудка. Повышаются кровяное давление и температура тела, организму приходится перестраивать работу. Из-за этого кровоснабжение органов пищеварения нарушается и может плохо сказаться на перистальтике кишечника.

Фото: istockphoto.com

Проводить вводные процедуры стоит через 2-3 часа после еды.

Не занимайтесь спортом

После еды активизируется парасимпатическая система, которая отвечает за расслабление и отдых, — организму требуется энергия для переваривания пищи. Симпатическая система, отвечающая за движения, в это время менее активна. Не стоит мешать пищеварительному процессу. Это касается любых тренировок, в том числе плавания. Во время физических нагрузок уменьшается приток крови к активным мышцам кишечника, могут возникнуть колики и спазмы.

Не садитесь за руль

После еды все силы организма направлены на усвоение пищи, кровоснабжение мозга тоже уменьшается. Снижаются и скорость реакции, и концентрация внимания. Не стоит сразу садиться за руль, лучше подождите полчаса и после отправляйтесь в дорогу.

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Не отправляйтесь на прогулку

Прогулка сразу после приёма пищи может вызвать кислотный рефлюкс или несварение. Отправляйтесь гулять не раньше чем через полчаса после еды — такая активность пойдёт вам только на пользу.

Не ешьте сладкое

Запивать сытное блюдо чашкой чая с десертом не лучшая привычка. Для многих сладкое после еды своего рода ритуал, который ставит точку в обеде. Многие привыкают к такому ещё с детства.

Дело в том, что чувство насыщения приходит через 20 минут после приёма пищи. И с десертом можно легко переборщить. Заканчивайте трапезу на стадии «слегка сыт», не наедайтесь до отвала.

После еды дайте время организму, чтобы переварить пищу, усвоить все питательные вещества. А дела оставьте на потом.

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