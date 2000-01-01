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Олимпийские виды спорта, о которых вы и не догадывались.
Олимпийские виды спорта, о которых вы и не догадывались.
Чем может удивить Олимпиада?
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Бадминтон
Бадминтон
Нет, вы не ошиблись! Бадминтон – олимпийский вид спорта. И всю его мощь можно будет увидеть на ОИ-2021!
BМХ
BМХ
Один из новичков в олимпийской семье. Зрелищный, эмоциональный и экстремальный. И России будет за кого поболеть.
Гольф
Гольф
Вид спорта, который совмещает в себе высокий уровень концентрации, контроль эмоций и знания о погоде.
Баскетбол 3х3
Баскетбол 3х3
Формат игры, в который любят играть на андерграундных площадках. Если вы хоть раз побываете на игре – уже не сможете забыть её.
Бейсбол
Бейсбол
Американская классика. Вид спорта, который не стоит дополнительно объяснять. Но правила лучше прочитать заранее.
Спортивное скалолазанье
Спортивное скалолазанье
Эмоции, драйв и головокружительные кадры, что мы забыли?
Скейтбординг
Скейтбординг
Да, всё верно. Уличные виды спорта продолжают захватывать олимп. Совсем скоро мы увидим, на каком уровне теперь вращается роликовая доска.
Сёрфинг
Сёрфинг
Чувство свободы и борьба со стихией. «Все шака, бро!». Свел уже близко!
Олимпийские виды спорта, о которых вы и не догадывались.
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