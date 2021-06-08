Бодинегатив: когда лишний вес становится проблемой?

Человек прекрасен с любой фигурой. Но иногда это вопрос не внешнего вида и вкусов, а здоровья.

«Любит и такой», «хорошего человека должно быть много» — так часто говорят, когда хотят оправдать свой лишний вес. И всё бы ничего, только избыточная масса тела — это не столько вопрос внешнего вида, сколько серьёзная проблема, провоцирующая сбои в работе организма. Вместе с Анастасией Юрковой — мастером-тренером направления групповых программ X-Fit в России и экспертом Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM, разбираемся, что считается лишним весом и чем это может быть чревато.

Что считать лишним весом?

Понятие «лишний вес» очень обширно. Кто-то считает небольшие складочки над джинсами лишними весом, а для кого-то и 150 кг — норма. Однако с медицинской точки зрения есть чёткие показатели лишнего веса, а вернее, лишней жировой (не мышечной) массы тела. Именно она становится проблемой.

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Согласно медицинским данным, уровень нормального жира в теле находится в диапазоне 21-31% для женщин и 14-25% для мужчин. Всё, что выше этих норм, считается лишним весом. Измерить процент жира в теле можно с помощью специальных приборов.

Как избыток жировой массы отражается на здоровье?

Избыток жировой массы грозит весьма печальными последствиями для здоровья. К основным можно отнести:

сердечно-сосудистые заболевания (в частности, болезни сердца и инсульт);

диабет второго типа;

мышечно-скелетные повреждения, такие как остеоартрит;

некоторые раковые заболевания (рак эндометрия, молочной железы и толстой кишки).

Дело в том, что лишний вес даёт огромную нагрузку на организм. Это всё равно, что постоянно таскать на себе дополнительное отягощение: ни сердечно-сосудистая система, ни опорно-двигательный аппарат не в состоянии постоянно это выдерживать. Кроме того, когда избыточный вес перерастает в ожирение, происходит сбой в работе внутренних органов.

Как правильно худеть?

Людям с лишним весом относительно тяжело худеть, ведь им противопоказаны интенсивные нагрузки. Поэтому основная задача заключается в изменении системы питания и поэтапном повышении двигательной активности. И только когда вес придёт в норму, можно начинать усиленно тренироваться и терять килограммы.

Фото: unsplash.com/@jonathanborba

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