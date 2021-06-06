5 неожиданных рецептов из творога, которые смогут вас удивить

Если вы любите творог, то наверняка не раз готовили из него сырники или запеканку. Для многих творог — то, из чего можно приготовить именно десерт. Однако из этого продукта получаются и другие блюда: его мажут на хлеб вместо сыра, добавляют в суп или картофель. Рецепты найдутся на любой вкус. Собрали пять нетипичных идей, которые помогут разнообразить рацион.

Картофель с творогом по-болгарски

Вам понадобятся:

картофель — 4-6 шт.;

творог — 250-400 г;

масло сливочное — 100 г;

яйца куриные – 2 шт.;

йогурт (или сметана) — 250 мл;

перец, соль, зелень — по вкусу.

Творог (лучше домашний, не сухой и не слишком кислый) растереть вилкой с размягчённым сливочным маслом до состояния пасты. Можно сделать это с помощью блендера. Полученную смесь посолить, поперчить, добавить рубленую зелень и любимые приправы. Ещё раз тщательно перемешать.

Картофель вымыть и почистить, клубни тонко нарезать кружочками, затем присыпать их солью и перемешать. Форму (например, глубокий противень) смазать любым маслом, выложить на дно одну треть порции картофеля. На картофель выложить одну треть порции творожно-масляной смеси, разровнять. Чередовать слои, пока форма не заполнится. Стоит оставить до верхнего края формы 2-3 см, так как во время запекания содержимое будет подниматься. Последний слой должен быть творожным. Плотно накрыть форму фольгой и поставить запекаться в духовку на 1 час 10 минут при температуре 190 градусов.

Когда время истечёт, извлечь картофель из духовки, снять фольгу. Слегка взбить вместе йогурт (или сметану), куриные яйца, соль. Получившейся смесью залить запеканку сверху, снова поставить в духовку — на 15 минут, пока верх не зарумянится.

Блюдо следует остудить, подавать на стол можно с овощами и зеленью.

Бутерброды с творожно-свекольным кремом и сельдью

Вам понадобятся:

свёкла (варёная или запечённая) — 1 шт;

мягкий творог — 100 г;

хрен или горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

молотые зёрна кориандра — 1 ч. л.;

соль по вкусу;

зелёный лук;

сельдь;

бородинский хлеб.

Свёклу нарезать, добавить лимонный сок, соль, хрен, кориандр и взбить в блендере до состояния пюре. Если хотите более нежную консистенцию, получившееся пюре можно протереть через сито. Затем добавить к нему мягкий творог и тщательно перемешать. Лук нарезать перьями.

На кусочки хлеба намазать творожно-свекольную смесь, сверху выложить лук, а затем — сельдь. Закуска готова!

Суп с творогом

Вам понадобятся:

картофель — 3 шт.;

луковица — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль, перец по вкусу;

зелень по вкусу;

для клёцок:

творог — 100 г;

сметана — 3 ч. л.;

сливочное масло — 15 г;

мука — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1/3 ч. л.;

петрушка по вкусу.

Лук мелко нарезать. Морковь натереть на мелкой тёрке. Картофель порезать некрупными кубиками. В кипящий бульон отправить морковь и варить пять минут. Затем добавить лук и картошку, подсолить по вкусу и варить до готовности овощей.

В это время нужно подготовить творог. Выложить его в миску, добавить сметану, мягкое сливочное масло, желток, соль и хорошо перемешать. Затем всыпать немного муки и по желанию — петрушки. Снова перемешать.

Белок взбить до устойчивых пиков. Выложить его к творогу и перемешать. Тесто должно получиться и негустое и не слишком жидкое, иначе клёцки будут плохо держать форму. Возможно, понадобится ещё немного муки — всё зависит от влажности творога.

Из творожного теста сделать клёцки, например, с помощью чайной ложки. Опустить получившиеся шарики к готовым овощам, добавить нарезанное куриное мясо и варить ещё три минуты. Затем посыпать укропом, поперчить, довести ко кипения и снять с огня. Готово!

Фитнес-булочки

Вам понадобятся:

куриные грудки — 2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

молотая овсянка — 40-50 г;

луковица крупная — 1 шт.;

соль;

для начинки:

творог — 1 пачка;

любимая зелень и чеснок;

твёрдый сыр;

сметана — 1ст. л.;

соль.

Все ингредиенты мелко нарезать, смешать и разложить в заранее сформированные формы из грудки. Затем отправить запекаться на 25-30 минут.

Мясные котлеты с творогом

Вам понадобятся:

фарш говядины и свинины — 500 г;

жирный творог — 160 г;

морковь — 1 шт.;

луковица — 1 шт.;

зубчик чеснока — 2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

соль, перец.

Лук, морковь и чеснок очистить, измельчить при помощи блендера. Добавить к фаршу, посолить и поперчить. Зернистый творог можно протереть через сито или измельчить блендером. Если творог нежирный или сухой, возможно, понадобится второе яйцо. Добавить к мясу творог и яйцо, хорошо вымешать. Сформировать котлеты и выложить их в смазанную форму.

Запекать 30-35 минут при 180 градусах, затем смазать сливочным маслом и увеличить температуру до 220 градусов, чтобы получилась румяная корочка.