На свежем воздухе: 10 красивых веранд Москвы
Что может быть лучше ужина под открытым небом тёплым летним вечером?
Blanc
Адрес: Хохловский переулок, 7-9с2.
Метро: Китай-город.
Средний чек: 1200 руб.
У Blanc две веранды: большая рассчитана на 30 персон, а малая — на девять человек.
Метро: Китай-город.
Средний чек: 1200 руб.
У Blanc две веранды: большая рассчитана на 30 персон, а малая — на девять человек.
«Горыныч»
Адрес: Рождественский бул., 1.
Метро: Трубная.
Средний чек: 1500 руб.
На веранде много зелени и солнца, а про меню нет смысла говорить — нужно лишь попробовать.
Метро: Трубная.
Средний чек: 1500 руб.
На веранде много зелени и солнца, а про меню нет смысла говорить — нужно лишь попробовать.
«Техникум»
Адрес: ул. Большая Дмитровка, 7/5с2.
Метро: Охотный ряд.
Средний чек: 1500 руб.
Небольшая терраса в самом центре столицы — отличное место для ужина.
Метро: Охотный ряд.
Средний чек: 1500 руб.
Небольшая терраса в самом центре столицы — отличное место для ужина.
«Рыба моя»
Адрес: Цветной бульвар, 2.
Метро: Трубная.
Средний чек: 1500 руб.
Рыбный ресторан на Цветном готовится встречать гостей на веранде, украшенной зеленью и цветами.
Метро: Трубная.
Средний чек: 1500 руб.
Рыбный ресторан на Цветном готовится встречать гостей на веранде, украшенной зеленью и цветами.
Smoke BBQ
Адрес: ул. Трубная, 18.
Метро: Трубная, Сретенский бульвар.
Средний чек: 1200 руб.
Просторная озеленённая веранда ресторана с собственной коптильней.
Метро: Трубная, Сретенский бульвар.
Средний чек: 1200 руб.
Просторная озеленённая веранда ресторана с собственной коптильней.
Pig&Rose
Адрес: Трубная ул., 14.
Метро: Трубная, Цветной бульвар.
Средний чек: 1200 руб.
Веранда украшена гирляндами, и вечером здесь поистине волшебно.
Метро: Трубная, Цветной бульвар.
Средний чек: 1200 руб.
Веранда украшена гирляндами, и вечером здесь поистине волшебно.
На свежем воздухе: 10 красивых веранд Москвы
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