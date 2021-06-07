8 полезных фитнес-боксов для тренировок, которые помогут сэкономить на шопинге

Фитнес-боксы – это готовые наборы с полезными гаджетами, аксессуарами для тренировок, полезными перекусами и уходовой косметикой. Заказать их просто: регистрируешься, платишь и получаешь набор с заветным содержимым. Можно оформить подписку и каждый раз получать бокс с разным составом. Ничего искать тоже не нужно, мы это сделали за тебя.

Barbella Box

Фитнес-бокс включает в себя микс различных здоровых перекусов, батончиков, снеков, аксессуаров для занятий и спортивной одежды. Состав боксов меняется ежемесячно и выглядит примерно так: спортивный топ, массажёр для ног, бамбуковая кружка и протеиновая добавка.

Цена: от $ 50

Где купить: barbellabox.com, ebay.com

Shinefit Box

Это российский аналог зарубежных фитнес-боксов. Бренд наполняет наборы топовыми фитнес-гаджетами, аксессуарами для тренировок и средствами для ухода за телом. В каждой коробочке новый состав, но варианты наполнения могут быть индивидуальными. Плюс встречаются и лимитированные серии коробочек. Некоторые продукты можно приобрести отдельно – мы, например, заприметили глайдинг-диски и скоростную фитнес-скакалку.

Цена: от $ 75

Где купить: shinefit.ru

YogaClub

Этот бокс просто создан для любителей йоги. В состав входит полноценный спортивный комплект для тренировок. Фишка бренда в том, что все фитнес-боксы наполнены брендовой одеждой вроде Free People, Beyond Yoga, Manduka. Причём со скидкой 50%. Перед покупкой пользователю предстоит пройти небольшой тест, затем стилисты соберут коробочку с индивидуальным составом. Хорошая новость для тех, кто не любит ходить по магазинам.

Цена: от $ 79

Где купить: yogaclub.com

Nomadik

Полезная находка для кемпинга. В набор входят товары для туризма и отдыха на природе. В составе может оказаться портативный фильтр для воды, гамак и даже пластырь. На даче такой фитнес-бокс очень даже пригодится.

Цена: от $ 30

Где купить: thenomadik.com, amazon.com



Fit Snack

Бренд предлагает наборы полезных перекусов, подобранные диетологами. В основном это снеки, батончики, мюсли, натуральный шоколад, ореховая паста, чаи и спортивные напитки. В общем, в составе коробочки есть всё, что можно съесть после тренировки без зазрения совести. Все продукты, как уверяет производитель, натуральные – без ГМО, глютена и сахара.

Цена: от $ 29

Где купить: fitsnack.com

Wantable

В набор фитнес-бокса входит в основном одежда – спортивная и домашняя. Состав зависит от предпочтений покупателя. Можно выбрать спортивный топ и леггинсы или домашний комплект с носками. Миксовать между собой продукты тоже можно. Товар можно вернуть или обменять в течение 5 дней.

Цена: от $ 30

Где купить: wantable.com



Mental Wealth

В этом наборе есть всё для того, чтобы снять стресс после тяжёлой тренировки: коллагеновые маски, эфирные масла, травяной чай, соль для ванны и даже набор карт для мантр. Материал по технике работы с депрессией и тревогой в придачу!

Цена: от $ 45

Где купить: thementalwealthbox.com

Clean.Fit

Экологичный бренд предлагает наборы из органических и натуральных продуктов. Есть даже составы для веганов и вегетарианцев. Все товары без ГМО, глютена, искусственных консервантов, ароматизаторов, красителей, подсластитетелей и трансжиров. В коробочку входят протеиновые и энергетические батончики, гранола, протеиновый порошок, суперфуд, ореховая паста, полезные сладости. Как бонус – бесплатный план тренировок в каждом составе. Часть выручки бренд тратит на посадки деревьев. Так что это отличный способ побаловать себя и сделать доброе дело.

Цена: от $ 35

Где купить: cleanfitbox.com