Хоть он и считается главным приёмом пищи, стоит ли отказываться от других ради похудения?

Что будет, если каждый день есть только завтрак?

Завтрак — это одна из самых важных трапез за весь день. Она поможет почувствовать себя лучше, зарядит энергией и настроит на продуктивный день. Но даже если вы завтракаете очень плотно и сытно, ограничиваться одним приёмом пищи неправильно. Почему это вредно и что будет, если несколько дней есть только завтрак, разбираемся вместе с нутрициологом Милой Микитюк.

Почему нельзя пропускать обед и ужин?

Безусловно, завтрак — это важный приём пищи. Однако не менее важен и обед. Если вы не доедаете сложных углеводов или организму не хватает энергии, то ближе к вечеру начнёте срываться и есть всё в двойных количествах. Это может вызвать ощущение тяжести в животе и ухудшить качество сна.

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Желательно не пропускать никаких приёмов пищи, ведь организму не будет хватать питательных веществ.

Сколько раз стоит есть в день?

В целом нутрициолог рекомендует есть три раза в день. Однако некоторым более комфортно распределять ежедневное меню на пять или шесть раз. Эксперт считает, что в каждом случае всё индивидуально. К примеру, людям с сахарным диабетом стоит есть всё-таки три раза в день.

Как следует распределять дневной калораж по приёмам пищи?

Калораж обязательно наедать полностью. Дефицит калорий приводит к стрессу, и организм переходит в режим «сохранения энергии» — обмен веществ замедляется.

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Вместо того чтобы худеть, организм откладывает питательные вещества в виде «жировых ловушек». Чтобы не было проблем, ориентируйтесь на такой регламент: завтрак должен составлять 20-25% от ежедневной нормы калорий, обед — 35-40%, ужин — 15-20%, остальное оставьте на перекусы.

Что произойдёт, если несколько дней подряд есть только завтрак?

Нутрициолог считает, что на протяжении нескольких дней держаться исключительно на завтраке невозможно. Организм не будет получать достаточно полезных веществ (белков, жиров и углеводов).

Если есть только завтрак несколько дней подряд, то:

весь день вы будете испытывать ощущение голода;

это станет сильным стрессом для организма, и когда вы начнёте есть нормально, он будет оставлять калории «про запас»;

может произойти гормональный сбой;

можно получить гастрит или усугубить ситуацию уже с имеющейся болезнью.

Не стоит рисковать и ставить над собой эксперименты. Когда мы даём организму всё необходимое, получаем соответствующий результат. У нас много сил и энергии, хорошее настроение и достаточно мотивации, чтобы заниматься спортом, активно работать и стремиться к ещё большим целям.