На верблюде или подлодке: 5 необычных способов путешествовать

Современный мир – мир возможностей. Каждый день можно пробовать что-то новенькое: слушать неожиданные каверы на любимые песни, пробовать новую еду или примерять модные новинки. В таком случае, почему бы не попробовать что-то необычное в путешествиях? Поездки – это уже смена обыденности, как глоток свежего воздуха. Почему бы не добавить ещё больше драйва с оттенком фриковатости? Звучит круто.

Всегда старайтесь привносить что-то новое и свежее, тогда впечатления от путешествий будут ещё ярче.

Ответственно заявляем, когда вы попробуете добраться до вашего отеля в Турции одним из способов ниже, ваши друзья восторженно ахнут. Этот рассказ будет намного интереснее, чем очередное ежегодное обсуждение на тему «как я провёл отпуск по системе «all in».

Верхом на верблюде через пустыню

Все мы слышали сказки «1000 и одна ночь». Помните, на чём там путешествовали главные герои? Ковёр-самолёт, конечно, пока сложно найти на сайтах с билетами, а вот с верблюжьим караваном уже проще. Такой вид путешествий наиболее развит в странах Африки, а значит, у вас будет возможность с головой окунуться в эту культуру.

Путешествие на верблюдах подходит не всем. Если вас иногда преследует «морская болезнь», дальние туры вам противопоказаны. Не отчаивайтесь, всегда есть альтернатива – краткосрочные верблюжьи путешествия можно найти в ОАЭ, Индии или Узбекистане.

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Фото: istockphoto.com

По Тихому океану на подлодке

Смотрели в детстве фильмы с Жак-Ивом Кусто? Хотели попробовать так же? Это возможно. Правда, с аквалангом в свободное плаванье вас никто не отпустит, но увидеть уникальный подводный мир острова Мауи можно на подводной лодке.

Субмарина Atlantis — самая оснащённая подлодка в мире, и при этом она пассажирская. Вы покатаетесь на уникальном плавательном аппарате, увидите невероятные коралловые рифы и встретите разных океанических рыб.

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Через Сахару верхом на поезде

Вы любите поезда и всё, что с ними связано, сильнее Шелдона Купера? Тогда мы знаем, чем вас обрадовать. Путешествие на самом длинном грузовом поезде по Мавритании. Как вам такая идея? Поезд едет двое суток по пустыне Сахара прямо через бедуинские племена, в которых жизнь впала в летаргический сон. У вас создастся ощущение путешествия в прошлое на 300-400 лет.

Длина поезда составляет 2,5 км, в нём 210 вагонов, заполненных рудой. Также есть два или три пассажирских вагона, туда можно купить билет. Однако некоторые забираются прямо в товарные вагоны и едут до пункта назначения вместе с рудой.

На личном самолёте

Не так давно в интернете появилась новость, что теперь любой человек может арендовать самолёт авиакомпании S7. Из пресс-релиза известно, что S7 Select позволяет забронировать лайнер для любых нужд. Главное, что надо знать: чем больше друзей вы сможете собрать с собой, тем дешевле будут билеты.

Оставить заявку на бронь самолёта нужно за пять дней до вылета. А дальше, как в шпионском фильме, с вами свяжутся.

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Фото: istockphoto.com

По морям на контейнеровозе

Для тех, кто силён духом, умеет читать звёздную карту и не боится пахнуть рыбой – ваш выбор контейнеровоз.

Путешествие на торговом судне – достаточно новый и экзотический способ познания окружающего мира. Такие суда стали появляться в 1959 году на Великих Озёрах. С каждым годом поток тревел-моряков только увеличивается. Они выбирают торговые суда как основной вид отдыха. Сомневаться не стоит, ваши друзья захотят переслушивать эту историю при каждой встрече с вами.

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