Совсем немного усилий, и ежедневные тренировки приведут ваше тело в порядок.

5 простых и эффективных упражнений для рельефного пресса

Лето всегда радует возможностью покрасоваться идеальной фигурой на пляже. Если вы стесняетесь надевать открытые купальники из-за небольшого животика, самое время изучить упражнения для пресса и приступить к тренировкам.

Мы с Александром Карповым подобрали пять самых эффективных упражнений на пресс.

Сгибания позвоночника («кранчи»)

Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, стопы на полу, руки поддерживают голову (не тянуть себя!)

Фото: istockphoto.com

Оторвите лопатки от пола, но поясница остаётся на полу, затем вернитесь в исходное положение. В качестве утяжеления можно взять в руки отягощение или эспандер.

Упражнение направлено на тренировку преимущественно прямой мышцы живота (та самая, в форме кубиков).

Подъём ног в висе

Исходное положение: в висе/упоре, ноги свободно опущены.

Плавно поднимайте ноги и далее сгибайте позвоночник, затем подконтрольно возвращайтесь в исходное положение. Старайтесь не раскачиваться. Также существует более сложный вариант — это подъёмы ног к перекладине в висе.

Упражнение преимущественно направлено на тренировку прямой мышцы живота, а так как присутствует сгибание бедра (подъём ног), то также работает ещё и часть квадрицепса и подвздошно-поясничная мышца.

Сгибания с броском мяча в инерционную платформу

Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, стопы на полу, руки с мячом за головой.

Фото: istockphoto.com

Бросьте мяч за счёт «взрывного» сгибания позвоночника в центр платформы и ждите отскока, после вернитесь в исходное положение. Если нет батута, можно тренироваться с партнёром и бросать мяч ему в руки.

«Молитва» с эспандером или в кроссовере

Необходимо поднять канатную рукоятку кроссовера вверх или закрепить эспандер за что-либо вверху (например, перекладину).

Исходное положение: стоя на коленях и удерживая канат/эспандер руками у головы.

Сгибайте позвоночник, не меняя положение рук. Двигайтесь вниз (локтями к коленям) и подконтрольно возвращайтесь в исходное положение.

«Книжка» с фитболом

Исходное положение: лёжа, руки с фитболом вытянуты за головой, ноги прямые.

Фото: istockphoto.com

Выполните одновременное сгибание позвоночника со стороны рук и ног и в середине перехватите фитбол ногами. Вернитесь в исходное положение, но с мячом, зажатым ногами.