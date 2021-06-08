«Ок, давай поговорим»: почему мужчинам тоже важно ходить к психологу

Сейчас всё больше людей ходят к психологу. В 2020 году к специалистам обращались на 89% чаще, чем в 2019-м. Но стереотипов о психотерапии до сих пор немало. Некоторые считают, что заниматься своим психическим здоровьем стыдно и вообще не мужское дело. Вместе с врачом-психиатром Надеждой Пожаровой рассказываем, зачем ходить к психологу и почему мужчинам это тоже необходимо.

Для чего нужно ходить к психологу?

В идеале каждый ребёнок развивается и получает определённый опыт: привязанности, эмоционального интеллекта. До шести лет у него формируется характер. В зависимости от того, как проходило его внутриутробное развитие и раннее младенчество, как родители контактировали с ним, формируется несколько важных моментов:

структура характера (от этого зависит, как человек взаимодействует с внешним миром);

тип привязанности (как человек строит близкие контакты).

Фото: unsplash.com/@e_sykes

Затем идёт несколько фаз, отвечающих за выражение эмоций. Например, в какой-то момент взрослый может обнаружить, что строит со всеми примерно одни и те же отношения: ему кажется, что его никто не любит и не уважает или все люди акцентируют внимание только на том, что он плохой. Человек начинает жить в своей собственной вселенной, в которой есть определённые особенности и правила.

Так, бывает человекосформированное «я» и человеконесформированное. Во втором случае вся жизнь построена на неких убеждениях, и часто такие люди не знают, зачем и как им жить, и не понимают своих чувств.

Походы к психологу помогают развивать эмоциональный интеллект: человек начинает осознавать, чего он хочет и что чувствует, какие у него есть потребности, и выстраивать новые взаимоотношения с миром. С помощью терапии люди выходят из отношений, которые развиваются по драматическому треугольнику, и могут зажить новой жизнью.

Треугольник Карпмана, или драматический треугольник — это психологическая и социальная модель взаимодействия между людьми, которая описывает три основных роли: преследователь, спаситель, жертва.

С какими проблемами чаще всего сталкиваются мужчины?

Нельзя сказать, что мужчины и женщины кардинально отличаются в запросах. Первые реже приходят с жалобами на родителей: гораздо реже винят их. В то же время мужчины чаще обращаются с вопросами о карьере и развитии, а также о взаимодействии со своими партнёрами. В целом же проблемы могут быть разные.

В первую очередь это зависимости. Чтобы не выражать свои чувства, их надо заедать, запивать, играть в компьютерные игры, уходить с головой в наркотическую зависимость. Люди пытаются справиться как могут. Из-за этого же нередко происходит дистанцирование. Часто мужчины «перебирают» женщин: постоянно меняют партнёров, но ни с кем не ощущают настоящей близости.

Фото: unsplash.com/@mahkeo

Бывает и такое, что мужчины изначально ненавидят женщин, чаще всего это связано с самыми первыми взаимоотношениями с женщиной, то есть с мамой. Мужчина изначально говорит, что никаких женщин ему не нужно, он будет жить один. В таком случае он или остаётся навсегда жить с матерью, или не может устроить свою личную жизнь. В итоге всё приводит к тому, что человек не знает, чего хочет.

Почему многие мужчины не хотят идти к психологу?

Если мужчина эмоционально соединён с собой, осознаёт свои чувства, потребности и желания, то может обратиться к психологу и сам. Некоторые приходят, потому что жена или девушка «заставила». Однако есть и свои сложности.

В обществе укоренилось мнение о том, что женщина выражает эмоции через слёзы, а мужчина — через гнев. Появляется условный запрет на гнев у первых и на слёзы — у вторых. Стереотипная маскулинность ассоциируется именно с отсутствием чувств и эмоций. Якобы «настоящий мужчина» должен держать всё в себе, у него всё должно быть под контролем. А если у него и появляются проблемы, он оперативно с ними справляется.

Фото: unsplash.com/@christnerfurt

«Не мужское это дело — сопли на кулак наматывать», «Мужчина — это каменная стена» — такие убеждения закладываются с детства. А в дальнейшем женщины поддерживают этот стереотип: «Я за мужчиной», «Мужчина должен быть сильным и со всем справляться». Получается так, будто у мужчин нет права на ошибку. Поэтому они зачастую приходят в терапию, когда у них возникают проблемы со здоровьем: нервные тики, предынфарктные состояния, частые головные боли, проблемы со спиной, межпозвоночные грыжи и т.д.

Как преодолеть страх перед психологом?

Во-первых, важно осознавать, что психолог — это человек. Он абсолютно открыт к взаимодействию. Часто люди боятся открываться специалистам, переживают, что он обязательно скомпрометирует, задаст неудобный вопрос, избежать ответа на который нельзя. Это касается безопасности и доверия.

Фото: unsplash.com/@kellysikkema

Во-вторых, нужно понимать, что на одном сеансе все проблемы не решить. Часто люди приходят к психологу с мыслью, что за один раз возможно всё «починить». Однако в процессе происходят изменения, работа с психологом долгая, для неё необходимо время, наблюдательность, доверие и контакт. Нужно сформировать связь «клиент-терапевт». Поэтому очень важно осознавать, что предстоит длительная работа. Есть моменты, которые можно доработать по запросу с помощью разных техник, но для длительных, глобальных изменений нужно будет время.