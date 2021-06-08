Может, вам только кажется, что всё делаете правильно.

Мало ешь и пьёшь много воды, но не худеешь? Почему схема не работает

Почему вес не уходит — актуальный вопрос для многих. Кажется, что вроде и едите немного, и в спортзал ходите регулярно, а лишние килограммы упорно остаются с вами. Почему же вес «стоит» и не желает уходить? Нутрициолог Алёна Степанова рассказывает, почему так происходит и что нужно делать.

Плохое качество сна

Если человек плохо спит, может случиться гормональный дисбаланс. Такая ситуация часто встречается у женщин, которые кормят грудью. Из-за того, что малыш часто просыпается ночью, мама не может войти в фазу глубоко сна и не получает нужные гормоны: мелатонин, помогающий сжигать жиры, и грелин и лептин, которые отвечают за насыщение и за аппетит. В результате возникают неконтролируемое чувство голода и усталость.

Фото: unsplash.com/@benblenner

В этой ситуации выход только один — восстанавливать режим сна и отдыха.

Несбалансированное питание

Возможно, вес и начал уходить с изменением питания. Но нередко в погоне за стройной фигурой люди решаются на не вполне здоровые диеты. Недостаточно полноценное питание может вызвать дефициты важных микро- и макроэлементов. Например, при недостатке витамина Д снижение веса будет значительно замедляться или даже остановится.

В таком случае необходимо скорректировать питание с учётом ваших особенностей: веса, роста и возраста, количества калорий, которые вы тратите, и т.п.

Гормональный сбой

«Остановившийся» вес может говорить о серьёзном гормональном сбое. Следует сдать анализы на инсулин, гликированный гемоглобин, глюкозу, печёночные ферменты, АСТ, АЛТ, гормон лептин. Это поможет исключить эндокринные нарушения.

Не стоит самостоятельно делать выводы на основе анализов. Обратитесь к врачу и при необходимости пройдите лечение.

Что стоит проверить в первую очередь?

Если вам кажется, что вы всё делаете правильно, а вес всё не уходит, для начала проанализируйте параметры циркадного ритма. Начните отслеживать, когда вы ложитесь спать и когда встаёте, сколько часов отдыхаете ночью, часто ли просыпаетесь и т.д. Чтобы восстановить режим и гормональный баланс, отходить ко сну эксперт рекомендует до 22:00-23:00, а начинать день не позже 7:00.

Фото: unsplash.com/@szabolcs_taking_pictures

Затем следует обратить внимание на питание. Исключите перекусы, начните есть сбалансировано три раза в день.

Если даже после этого килограммы останутся с вами, пройдите медицинское обследование. Проблемы могут оказаться куда серьёзнее, и лучше узнать о них как можно раньше.

При похудении важен комплексный подход: качественный сон, адекватная физическая активность, здоровый рацион и гормональный баланс — основные ключи к успеху!