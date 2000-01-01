С чем нельзя смешивать алкоголь?
Разбираемся вместе с физиотерапевтом Андреем Прокудиным.
С антибиотиками
Они сильно «бьют» по организму, а вместе с алкоголем — это двойной, а то и тройной удар по всему живому.
С анальгетиками
Алкоголь может вызвать непереносимость аспирина, анальгина и других препаратов из этой группы. А вкупе с парацетамолом и жаропонижающими — это тяжёлый удар по печени.
С вакциной
Не рекомендуется употреблять алкоголь за три дня до и после окончания двухнедельного периода, следующего за прививкой вторым компонентом Спутник V.
С успокоительными и снотворным
Спиртное и успокоительные угнетают центральную нервную систему. Это может вызвать поражение дыхательного центра в мозге, остановку дыхания и сердца.
С инсулином
Алкоголь снижает уровень глюкозы в крови, как и приём инсулина. Это вполне может привести к гипогликемическому приступу и коме.
С энергетиками
Кофеин и другие тонизирующие вещества стимулируют нервную систему, а алкоголь — угнетает её. Такой «коктейль» маскирует реальную степень опьянения, поэтому можно выпить гораздо больше обычного.
Помните, любое употребление алкоголя негативно влияет на многие функции организма. Необходимо быть внимательным к собственному организму и беречь его.
С чем нельзя смешивать алкоголь?
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